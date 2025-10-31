Palmeiras x Flamengo: final de altíssimo nível na Libertadores 2025

Palmeiras e Flamengo vão disputar a grande final da Libertadores. Crédito: Conmebol/Divulgação

Um time de futebol pode chegar a uma final de um torneio de diferentes formas. Nem sempre apresentar o melhor futebol é suficiente. Às vezes competência e eficiência em um determinado estilo de jogo guiam o caminho mais prático. Mas desta vez não há dúvida! A Libertadores terá Palmeiras e Flamengo na disputa pela Glória Eterna, os melhores times da América do Sul.



O Verdão conquistou uma vitória épica sobre a LDU. Uma remontada nunca antes alcançada por um time brasileiro. Saiu de um 3 a 0 para 4 a 3 no agregado e selou sua classificação para a decisão em noite histórica no Allianz Parque. Já o Flamengo mostrou resiliência para trilhar seu caminho para a final. Superou um Racing muito competitivo. Vitória na raça em casa e empate sofrido no Caldeirão de Avellaneda. Trajetórias distintas, mas destino equivalente: estádio Monumental de Lima, no Peru (pelo menos até segunda ordem).

Com uma rivalidade acirrada por conta do protagonismo adquirido nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo vão se reencontrar na final da Libertadores. Em 2021, o Verdão venceu com gol de Deyverson e levou a taça para casa. Logo, o jogo que acontece no dia 29 de novembro é uma chance de vingança para o Rubro-Negro, que até hoje se lembra da falha de Andreas Pereira, hoje no time paulista, que foi decisiva para o título alviverde.

Além da disputa continental, Palmeiras e Flamengo também disputam cabeça a cabeça o título do Brasileirão. O time comandado por Abel Ferreira é líder com apenas um ponto de vantagem (62 a 61), mas sabe que muita coisa pode acontecer nos nove jogos que restam na competição. Apesar do equilíbrio entre as equipes, no confronto direto na temporada 2025, melhor para o Flamengo. A equipe comandada por Filipe Luís venceu o rival duas vezes no Brasileirão

Mas o fato é que o Brasileirão segue indefinido e a final da Libertadores não oferece prognósticos. Palmeiras e Flamengo são equipes fortíssimas, capazes de buscar resultados impossíveis. Não dá para indicar um favorito. A reta final das duas equipes neste ano premia mesmo quem gosta do bom futebol. Dá gosto ver os dois times em campo. A única certeza é que teremos o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores.

