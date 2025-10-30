Classificado

Flamengo empata com o Racing e se classifica para a final da Libertadores

Mesmo com um jogador a menos por boa parte do segundo tempo, Rubro-Negro segurou o time argentino e garantiu a vaga na decisão

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 00:02

O Flamengo conseguiu segurar o Racing mesmo com um jogador a menos Crédito: Conmebol/Divulgação

O Flamengo vai disputar a final da Libertadores. O Rubro-Negro empatou em 0 a 0 com o Racing no estádio El Cilindro, na Argentina, na noite desta quarta-feira (29), e garantiu a classificação para a decisão, já que venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Maracanã. O time carioca agora aguarda o vencedor do confronto entre Palmeiras e LDU para conhecer seu rival na partida que vale a Glória Eterna.

O duelo em Avellaneda foi recheado de episódios marcantes. Começou com 25 minutos de atraso por conta da delegação do Flamengo ter enfrentado grande congestionamento no caminho para o estádio. O time comandado por Filipe Luís começou muito bem, mas depois viu o rival crescer no jogo. O segundo tempo contou com dose extra de emoção após Plata ser expulso. Mas o Rubro-Negro contou com boas defesas de Rossi e assegurou o empate.

O Jogo

Desde quando a bola rolou o cenário do duelo estava desenhado: ambiente de muita pressão. O Racing tentou imprimir seu ritmo, mas foi o Flamengo que começou melhor. Luiz Araújo assustou a meta argentina com dois bons chutes de fora da área. Em outra jogada individual, Varela aproveitou cruzamento de Arrascaeta e só não marcou porque parou em grande defesa do goleiro argentino.

Só após 20 minutos que o Racing chegou com perigo. Apostando muito nas bolas aéreas, Conechny acertou boa cabeçada e obrigou Rossi a fazer grande defesa. Depois disso, os argentinos tiveram mais posse de bola, mas isso não foi convertido em boas oportunidades de gol.

Na segunda etapa, o Racing veio para o tudo ou nada. E a situação ficou mais difícil para o Flamengo quando Plata, aos dez minutos, foi expulso por dar um soco nas partes íntimas de Rojo. O time argentino intensificou os ataques, mas Filipe Luís foi rápido no ajuste da equipe, que soube se defender muito bem e segurou o empate e a classificação para a final. Rossi, pelas boas defesas que fez foi considerado o melhor jogador da partida.

