Em jogo com pressão e polêmicas, Flamengo foi letal para superar o Palmeiras

Em um jogo de estratégias que começou bem antes da bola rolar, ânimos à flor da pele dos dois lados e com arbitragem pressionada, a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 3 a 2 entregou muito do que a gente já esperava de um confronto que prometia uma final antecipada do Brasileirão.

O Rubro-Negro contou com atuação inspirada de Pedro, peça-chave nas três vezes que o Flamengo balançou as redes. O atacante marcou um gol, deu uma assistência e sofreu um pênalti. Do outro lado, um Palmeiras bem organizado taticamente, mas que não foi competente o suficiente para vencer o jogo. No fim do jogo, o Verdão ficou na bronca com a arbitragem que não assinalou pênalti sobre Gustavo Gómes, ainda no início do jogo.

Duelo de estratégias

Diferentemente de posturas adotadas em outras partidas, o Flamengo não tento impor seu ritmo de jogo. O time comandado por Filipe Luís viu o Palmeiras tomar as rédeas e ditar o ritmo de jogo. Mesmo dentro desse cenário, o Rubro-Negro se manteve seguro e foi cirúrgico para abrir o placar. Pedro recebeu de Rossi, dominou, fez o pivô com qualidade e serviu Arrascaeta, que chutou para fazer 1 a 0.

Após o gol, a partida se manteve na mesma rotação. Palmeiras dominando as ações e Flamengo se defendendo bem. Isso até o Rubro-Negro ficar com um a menos por causa da lesão de Leo Ortiz e demorar a realizar a substituição. Foi a vez do Palmeiras ser fatal e chegar ao empate com Vitor Roque.

Na sequência, quando parecia que o time comandado por Abel Ferreira cresceria ainda mais no jogo, foi o Flamengo que liquidou a fatura. O talento de Pedro voltou a se sobressair com um pênalti sofrido e um gol em batida com qualidade. Fim de primeiro tempo e um aproveitamento de 75% em suas finalizações para ira para o intervalo com 3 a 1 no placar. No segundo tempo, o jogo foi mais equilibrado. Palmeiras com mais posse de bola, mas sem efetividade, e Flamengo eficiente em sua proposta de jogo. No fim teve gol do Gustavo Gómes, mas já não havia mais tempo para o Verdão buscar o empate.

O Brasileirão está completamente em aberto. E tanto Palmeiras quanto Flamengo têm times para buscar o título. O Verdão tem um coletivo muito forte, mas as falhas individuais de Bruno Fuchs e Aníbal Moreno minaram o time contra o Flamengo. É algo que precisa ser observado. Já o Rubro-Negro, se coletivamente não está em sua melhor forma, individualmente tem mais talento, oq ue pode definir qualquer jogo. Inclusive foi o que aconteceu diente do Verdão.





