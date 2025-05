Futebol

Maranhão critica atuação do Rio Branco em nova derrota na Série D

Capa-Preta perdeu Nova Iguaçu no retorno ao estádio Kleber Andrade, em jogos pelo Brasileirão

Publicado em 26 de maio de 2025 às 17:32

No retorno para o Kleber Andrade, o Rio Branco sofreu uma nova derrota no Campeonato Brasileiro Série D 2025. Diante de sua torcida, o Capa-Preta perdeu, por 1 a 0, para Nova Iguaçu, na tarde deste sábado, pela sexta rodada do Grupo 6. A atuação do Brancão foi criticada pelo atacante Maranhão.>

Desde o apito inicial, o Rio Branco não fez boa partida. Logo aos 8 minutos do primeiro tempo, Bruno Silva perdeu a bola em frente à grande área e Xandinho aproveitou para abrir o placar. Porém, nem o gol sofrido foi suficiente para fazer o Capa-Preta reagir de forma positiva e jogar bem.>

Após o gol do camisa 7 da Baixada Fluminense, o Nova Iguaçu criou as melhores chances e exigiu boas aparições de Fernando Henrique ainda no primeiro tempo. O goleiro, que seria eleito pelo Rio Branco-ES como o melhor capa-preta em campo, chegou a defender um pênalti na etapa final. Nem feito do camisa 1 foi suficiente para trazer o time alvinegro para o jogo. Na melhor chance criada, Bruno Silva cabeceou para a defesa de Lucas Maticoli.>

Chateado com a atuação do Rio Branco, o ponta-direita Maranhão criticou a atuação da equipe. O atacante entrou no segundo tempo e quase marcou um golaço, em chute de longe, que bateu no travessão.>

"Foi irreconhecível. No primeiro tempo, acho que a gente entrou desligado. Agora é trabalhar. Série D é isso. Se a gente quiser subir ou pensar em se classificar, a gente tem que fazer algo a mais. Todo jogo é final e a gente não pode entrar como a gente entrou. Não podemos dar esse mole dentro de casa. Agora não adianta ficar se lamentando, é trabalhar pra vencer na próxima", disse Maranhão.>

