Futebol Capixaba

Rio Branco vence a Desportiva no jogo de ida das semifinais do Capixaba Sub-20

Breno Melo decide e deixa o Capa-Preta perto da decisão e da vaga para a Copa SP de Futebol Júnior

O Rio Branco saiu na frente na disputa das semifinais do Campeonato Capixaba Sub-20 2025, que também vale a vaga para a Copa SP de Futebol Júnior do ano que vem. Na tarde deste sábado, no estádio Engenheiro Araripe, o Capa-Preta derrotou a arquirrival Desportiva Ferroviária, por 1 a 0, no jogo de ida.>