Futebol Capixaba

Em casa, Rio Branco perde para o Nova Iguaçu pela Série D

Capa-Preta viu o rival abrir o placar no início do jogo e não teve forças para buscar a virada

Publicado em 24 de maio de 2025 às 19:06

Rio Branco perde em casa para o Nova Iguaçu Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco

O Rio Branco fez a sua estreia no Kleber Andrade no Campeoanato Brasileiro Série D 2025 neste sábado (24), em um duelo contra o Nova Iguaçu, em jogo válido pela sexta rodada da competição. No confronto, melhor para o Nova Iguaçu, que abriu o placar logo no começo do jogo e sustentou a vitória até o final. Xandinho foi o herói da Laranja Mecânica.>

Desde o início da Série D, o Capa-Preta estava com 100% de aproveitamento jogando como mandante, estatística que mudou amargamente neste sábado, sendo a segunda derrota seguida do Rio Branco, que deixou o time na terceira posição do Grupo A6.>

O jogo

O Nova Iguaçu saiu na frente no início da etapa inicial. Desde o apito do árbitro, foram os visitantes que criaram as melhores oportunidades e chegaram com mais perigo, obrigando o goleiro Fernando Henrique a trabalhar diversas vezes, sendo o melhor jogador do Rio Branco no jogo.>

O alto ritmo da Laranja Mecânica logo se converteu em gol, ainda aos oito minutos, com Xandinho. Com o campo encharcado por conta da chuva que caiu em Cariacica, Bruno Silva dominou mal na entrada da área, perdeu a bola e Xandinho partiu em velocidade. O camisa 7 entrou na grande área em 'facão' e finalizou cruzado, sem chances para o goleiro capa-preta. >

>

Na volta para o segundo tempo, o jogo seguiu parecido como foi o primeiro, com o Nova Iguaçu criando mais e dominando as ações, até que chegou a uma grande chance de ampliar o placar, depois de uma penalidade máxima ser assinalada aos 11 minutos.>

Após Vitor Leque perder a bola no ataque, o time do Nova Iguaçu saiu em contra-ataque. Em lançamento para Lucas Cruz, o camisa dez da Baixada entrou na área e finalizou no braço de Matheus Castelo. O pênalti incontestável foi cobrado por Xandinho, mas parou nas mãos de Fernando Henrique, que pegou a cobrança. O goleiro capa-preta voou para tocar a bola, que ainda explodiu na trave.>

O pênalti defendido deu um ânimo para o time capa-preta, que voltou a atacar e finalizar mais, coisa que pouco fez na primeira etapa. No final do jogo, o arqueiro da equipe visitante fez um milagre após cabeceio de Bruno Silva, impedindo o empate em Cariacica, na única finalização com perigo ao gol do Nova Iguaçu.>

próximos jogos

O Brancão volta a campo pela Série D no próximo sábado (31), diante do Pouso Alegre, no Manduzão, às 17h. Antes disso, tem compromisso no meio de semana pela Copa ES, contra o Porto Vitória, às 19h desta quarta-feira (28), no Estádio Kleber Andrade.>

