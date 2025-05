Futebol Capixaba

Porto Vitória perde para o Maricá e segue na lanterna na Série D

Verdão chegou a empatar, mas é batido fora de casa e começa a se complicar na competição nacional

Publicado em 24 de maio de 2025 às 18:09

Porto perdeu para o Maricá, no Brasileirão Série D Crédito: Bruno Maia/Maricá FC

O Porto Vitória viajou até o Rio de Janeiro para duelar contra o Maricá, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série D, que aconteceu neste sábado (24). No confronto, melhor para o Tsunami, que venceu por 2 a 1, no estádio João Saldanha. Cleyton e Marcelo marcaram pelo clube mandante, enquanto Xavier balançou as redes pelo lado capixaba.>

Ao contrário do Maricá, que podia terminar a rodada na liderança do Grupo 6, o Porto Vitória queria sair da lanterna e, pelo menos, terminar a rodada no G-4, o que não conseguiu. Por não ter pontuado fora de casa, o Porto segue na lanterna do Grupo A6, com 5 pontos. >

Sobre o jogo

Mais uma vez o Maricá marca nos primeiros minutos de jogo diante de um time capixaba. Já havia acontecido na primeira rodada, quando jogou contra o Rio Branco e, mais uma vez, abriu o placar logo no começo da partida conta o Porto Vitória. Depois do cruzamento de Almir, Marcelo cabeceou, mas Aydhan faz uma grande defesa. No rebote, o camisa 8, Cleyton, apareceu como um centroavante para estufar as redes.>

O Porto Vitória não sentiu o relâmpago e a pressão inicial do Tsunami, e foi buscar o empate aos 19 minutos. João Paulo fez uma grande jogada e deixou Rossetto em posição de finalizar. O camisa 9 chutou, o goleiro Dida defendeu e, no rebote, Xavier empatou o jogo para o Verdão. Ainda na etapa inicial, o time da casa tentou voltar a ficar na frente, mas o goleiro Aydhan apareceu para fazer duas boas defesas.>

>

Na volta para o segundo tempo, o Maricá continuou tomando as rédeas da partida. Aos 18 minutos, o Tsunami chegou ao desempate. Depois de Marcelo receber um passe de calcanhar de Chula, o jogador foi derrubado por trás por Netinho na grande área e foi marcado pênalti. Marcelo cobrou a penalidade rasteiro, no canto esquerdo de Aydhan, e faz o segundo gol do Maricá.>

O Porto Vitória tentou buscar o empate, mas não conseguiu diante do futebol apresentado pelo Maricá, que conseguiu administrar o resultado positivo. Agora, o Porto Vitória volta a campo pela Série D no próximo sábado (31), diante do Boavista, no Kleber Andrade, às 17h.>

