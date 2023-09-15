Justiça suspende interdição e São Januário está liberado para torcedores do Vasco

São Januário, estádio do Vasco da Gama Crédito: Matheus Lima / CRVG

O Vasco vai reencontrar seu torcedor em casa. Após a assinatura de um acordo entre o cruz-maltino e o Ministério Público, São Januário está oficialmente liberado para receber público.

O documento foi firmado na última quarta-feira, e no início da noite de quinta (14) a liminar de suspensão foi derrubada. O desembargador Maldonado de Carvalho fez a homologação e o processo foi extinto e o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi entregue ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

"Atribuo o efeito suspensivo ao Recurso Especial, conforme requerido às fls. 02/12, para o fim de suspender de pronto a eficácia do v. acórdão e, consequentemente, da decisão de primeiro grau, até o eventual julgamento definitivo do presente recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, se mantido o interesse no seu processamento e posterior encaminhamento aquela Corte Superior", diz um trecho da decisão.

Como já havia transferido o clássico contra o Fluminense para o Nilton Santos, estádio do Botafogo, o Vasco receberá seu torcedor em São Januário contra o Coritiba, no dia 21 de setembro, às 19 horas, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.