Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Justiça suspende interdição e São Januário está liberado para torcedores do Vasco
Futebol

Justiça suspende interdição e São Januário está liberado para torcedores do Vasco

Acordo entre Vasco e Ministério Público foi assinado na última quarta, e nesta quinta o local foi liberado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2023 às 11:01

Publicado em 15 de Setembro de 2023 às 11:01

São Januário, estádio do Vasco da Gama
São Januário, estádio do Vasco da Gama Crédito: Matheus Lima / CRVG
O Vasco vai reencontrar seu torcedor em casa. Após a assinatura de um acordo entre o cruz-maltino e o Ministério Público, São Januário está oficialmente liberado para receber público.
O documento foi firmado na última quarta-feira, e no início da noite de quinta (14) a liminar de suspensão foi derrubada. O desembargador Maldonado de Carvalho fez a homologação e o processo foi extinto e o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi entregue ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
"Atribuo o efeito suspensivo ao Recurso Especial, conforme requerido às fls. 02/12, para o fim de suspender de pronto a eficácia do v. acórdão e, consequentemente, da decisão de primeiro grau, até o eventual julgamento definitivo do presente recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, se mantido o interesse no seu processamento e posterior encaminhamento aquela Corte Superior", diz um trecho da decisão.
Como já havia transferido o clássico contra o Fluminense para o Nilton Santos, estádio do Botafogo, o Vasco receberá seu torcedor em São Januário contra o Coritiba, no dia 21 de setembro, às 19 horas, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O duelo contra o São Paulo, pela 26ª rodada, também seria fora do estádio do Gigante da Colina. A partida seria em Brasília, no Mané Garrincha, mas com a liberação do público, o Vasco já solicitou à CBF o retorno para o estádio do Rio.

Veja Também

Grupo dono da SAF do Vasco faz acordo para comprar o Everton, da Inglaterra

Pedrinho deixa a TV Globo e quer concorrer à presidência do Vasco

Flamengo dá vexame contra o Athletico e irrita a torcida no Kleber Andrade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama Esportes Futebol Justiça Rio de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados