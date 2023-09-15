Justiça suspende interdição e São Januário está liberado para torcedores do Vasco

O Vasco vai reencontrar seu torcedor em casa. Após a assinatura de um acordo entre o cruz-maltino e o Ministério Público, São Januário está oficialmente liberado para receber público.
O documento foi firmado na última quarta-feira, e no início da noite de quinta (14) a liminar de suspensão foi derrubada. O desembargador Maldonado de Carvalho fez a homologação e o processo foi extinto e o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi entregue ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
"Atribuo o efeito suspensivo ao Recurso Especial, conforme requerido às fls. 02/12, para o fim de suspender de pronto a eficácia do v. acórdão e, consequentemente, da decisão de primeiro grau, até o eventual julgamento definitivo do presente recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, se mantido o interesse no seu processamento e posterior encaminhamento aquela Corte Superior", diz um trecho da decisão.
Como já havia transferido o clássico contra o Fluminense para o Nilton Santos, estádio do Botafogo, o Vasco receberá seu torcedor em São Januário contra o Coritiba, no dia 21 de setembro, às 19 horas, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O duelo contra o São Paulo, pela 26ª rodada, também seria fora do estádio do Gigante da Colina. A partida seria em Brasília, no Mané Garrincha, mas com a liberação do público, o Vasco já solicitou à CBF o retorno para o estádio do Rio.