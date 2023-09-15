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Investimento

Grupo dono da SAF do Vasco faz acordo para comprar o Everton, da Inglaterra

Imprensa britânica estima que o custo gire em torno de 550 milhões de libras, o equivalente a R$ 3,3 bilhões
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 set 2023 às 10:38

Publicado em 15 de Setembro de 2023 às 10:38

Josh Wander em entrevista coletiva no CT Moacyr Barbosa
Josh Wander em entrevista coletiva no CT Moacyr Barbosa Crédito: Daniel Ramalho / Vasco
Proprietário da SAF do Vasco, o grupo 777 Partners chegou a um acordo para comprar com o Everton, clube da cidade de Liverpool que disputa o Campeonato Inglês. O grupo vai adquirir todas as ações do empresário Farhad Moshiri, sócio-majoritário do time, com 94,1% da participação total.
As partes não revelaram o valor da negociação, mas a imprensa britânica estima que o custo gire em torno de 550 milhões de libras, o equivalente a R$ 3,3 bilhões. Em comunicado, Moshiri, que é britânico de origem iraniana, alegou não ter mais condições de administrar o clube.
"A natureza da propriedade e do financiamento dos principais clubes de futebol mudou imensamente desde que investi pela primeira vez no Everton, há mais de sete anos. Os dias de um proprietário/benfeitor estão aparentemente fora do alcance da maioria, e os maiores clubes são agora normalmente propriedade de empresas de 'private equity' com bons recursos, investidores especializados em esportes ou empresas e fundos apoiados pelo Estado", declarou Moshiri.

O empresário era sócio do Everton desde 2016. Dois anos depois, se tornou majoritário. Ele afirmou que a venda da sua participação deve acelerar o financiamento do novo estádio do time de Liverpool.
"Tenho sido aberto sobre a necessidade de trazer novos investimentos para concluir o financiamento do nosso novo estádio em Bramley-Moore Dock, que financiei predominantemente até agora. Falei com várias pessoas e considerei algumas oportunidades potenciais fortes. No entanto, foi por meio de longas conversas com o grupo 777 que acredito que eles são os melhores parceiros para levar o nosso grande clube adiante."
Além de ser dono da Sociedade Anônimo do Futebol (SAF) do Vasco, o grupo 777 Partners tem participações no Genoa, da Itália; no Hertha Berlin, da Alemanha; no Standard Liège, da Bélgica; no Red Star, da França; do Sevilla, da Espanha; e do Melbourne Victory, da Austrália.
"Estamos sinceramente honrados com a oportunidade de fazer parte da família Everton como guardiões do clube. Para nós, é um privilégio poder desenvolver a poderosa herança e os valores do clube. Nosso principal objetivo é trabalhar com torcedores e as partes interessadas para desenvolver a infraestrutura esportiva e comercial para os times masculino e feminino, a qual proporcionará resultados para as futuras gerações de torcedores do Everton", disse Josh Wander, sócio-fundador da 777.

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