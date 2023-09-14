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Lamentável

Jogo do Flamengo no Kleber Andrade tem invasão e catracas destruídas no ES

Polícia Militar foi acionada para conter o tumulto no acesso ao Kleber Andrade, na derrota de 3 a 0 para o Athletico Paranaense
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2023 às 01:21

Publicado em 14 de Setembro de 2023 às 01:21

Um confusão generalizada, envolvendo torcedores do Flamengo, se formou no acesso ao estádio Kleber Andrade, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (13). A Polícia Militar foi acionada para conter o tumulto, durante a derrota de 3 a 0 para o Athletico-PR, pela 23ª rodada do Brasileirão.
Durante a ação, a Polícia Militar usou cassetetes e armas com balas de borracha para deter os torcedores que invadiram o estádio e destruíram as catracas eletrônicas. Parte do grupo conseguiu acessar a arquibancada no Setor C. 
Logo após a partida, a reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar e a Polícia Civil para entender a dinâmica do caso. Em nota, a PMES afirmou que "por volta das 23h40, torcedores sem ingresso e integrantes de organizadas iniciaram uma confusão, na tentativa de invadir o estádio Kléber Andrade, perto do final da partida entre Flamengo e Athlético-PR. Militares da Força Tática foram enfrentados pelos baderneiros e precisam utilizar munição não letal (spray de pimenta e elastômero), para conter os indivíduos, dentro do protocolo de segurança estabelecido antes do jogo. Algumas grades e cancelas foram danificadas, mas a situação foi dispersada, sem gravidade".
Enquanto isso, a Polícia Civil sinalizou que nenhum detido foi levado às delegacias da região por conta da confusão no Kleber Andrade.

E não foi a primeira vez...

Em 2016, o Flamengo recebeu o Internacional pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. Assim como a noite desta quarta-feira (13), todos os ingressos foram vendidos, e o resultado foi o mesmo: torcedores sem ingresso tentaram invadir o estádio Kleber Andrade.

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