Jogo do Flamengo no Kleber Andrade tem invasão e catracas destruídas no ES

Um confusão generalizada, envolvendo torcedores do Flamengo, se formou no acesso ao estádio Kleber Andrade, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (13). A Polícia Militar foi acionada para conter o tumulto, durante a derrota de 3 a 0 para o Athletico-PR, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Durante a ação, a Polícia Militar usou cassetetes e armas com balas de borracha para deter os torcedores que invadiram o estádio e destruíram as catracas eletrônicas. Parte do grupo conseguiu acessar a arquibancada no Setor C.

A Gazeta demandou a Logo após a partida, a reportagem dedemandou a Polícia Militar e a Polícia Civil para entender a dinâmica do caso. Em nota, a PMES afirmou que "por volta das 23h40, torcedores sem ingresso e integrantes de organizadas iniciaram uma confusão, na tentativa de invadir o estádio Kléber Andrade, perto do final da partida entre Flamengo e Athlético-PR. Militares da Força Tática foram enfrentados pelos baderneiros e precisam utilizar munição não letal (spray de pimenta e elastômero), para conter os indivíduos, dentro do protocolo de segurança estabelecido antes do jogo. Algumas grades e cancelas foram danificadas, mas a situação foi dispersada, sem gravidade".

Enquanto isso, a Polícia Civil sinalizou que nenhum detido foi levado às delegacias da região por conta da confusão no Kleber Andrade.

E não foi a primeira vez...