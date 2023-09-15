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Com Felipe e Edmundo

Pedrinho deixa a TV Globo e quer concorrer à presidência do Vasco

Pedrinho anunciou seu desligamento da TV Globo na tarde desta quinta-feira (14) após participar do programa "Seleção Sportv". Ele atuava como comentarista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 set 2023 às 05:50

Publicado em 15 de Setembro de 2023 às 05:50

Após anunciar sua saída da TV Globo, Pedrinho mantém conversas com um grupo político do Vasco para se candidatar à presidência do clube em uma chapa formada com seus antigos companheiros e ídolos Felipe e Edmundo.
Pedrinho anunciou seu desligamento da TV Globo na tarde desta quinta-feira (14) após participar do programa "Seleção Sportv". Ele atuava como comentarista.
Pedrinho deixa a Globo após quatro anos
Pedrinho deixa a Globo após quatro anos Crédito: Reprodução/SporTV
O ídolo vascaíno já mantinha conversas com o grupo político "Sempre Vasco" mesmo quando ainda estava vinculado à TV Globo.
Edmundo é um dos cabeças do grupo que tem articulado para Pedrinho aceitar o desafio.
Felipe Maestro é o melhor amigo de Pedrinho desde os tempos de base do Vasco e está disposto a encarar o projeto. Atualmente ele é treinador e seu último trabalho foi no Bangu, no Campeonato Carioca deste ano.
Cabe ressaltar que Edmundo e Felipe apoiam a candidatura de Pedrinho, mas em caso de formação de chapa, não serão indicados à vice-presidências. Eles estarão no projeto com outras funções.
O ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Paulo Salomão, deverá ser outro a compor a chapa, como informou inicialmente o "Jogada 10" e o UOL confirmou. A Sempre Vasco tem montado um time de profissionais para áreas específicas.
Pedrinho também tem propostas de outros canais mais vantajosas financeiramente que na Globo, principalmente no ramo do streaming. Clubes também têm o sondado para integrar departamentos de futebol.
A eleição do Vasco acontecerá no fim do ano e envolve somente o clube associativo, sem ligação com a SAF.
O atual presidente associativo do Vasco é o empresário Jorge Salgado.

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