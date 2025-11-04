Atenção

Inscrições para tradicional corrida em Vitória terminam nesta terça-feira (4)

Para garantir participação no Circuito Caixa, que será neste domingo (9), basta acessar o site oficial do evento

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 16:03

Vitória recebe a corrida caixa neste próximo domingo (08) Crédito: Divulgação Caixa

As inscrições para a etapa de Vitória do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series terminam nesta terça-feira (4). Para garantir participação na prova, basta entrar no site do evento e efetuar a inscrição. A etapa na capital do Espírito Santo da temporada 2025 da mais tradicional série de corridas de rua do País será no domingo (9), com largada na Praia do Camburi, a partir das 6h20.

A página oficial traz o regulamento geral, detalhes do percurso e mais informações importantes para os competidores amadores e de elite. Oitava de um total de 14 etapas da temporada 2025 do Circuito CAIXA, a etapa de Vitória terá percursos de 5km e 10km, além da caminhada de 5km.

A organização disponibiliza duas opções de kits para os atletas: o kit CAIXA R$ 89,00 (mais R$ 8,90 taxa de serviço) e o kit Popular R$ 59,00 (mais R$ 5,90 taxa de serviço). Os dois contam com número de peito, chip de cronometragem e medalha de participação (pós-prova), enquanto o primeiro conta também com camiseta e sacola

História da prova

Criada em 2004, recebeu mais de 336 mil pessoas em 154 provas pelo Brasil até 2024, ano em que retomou às atividades depois da pandemia. Foram 11 etapas em diferentes cidades espalhadas pelo País, três a menos que a atual edição.

Após a abertura em Cuiabá, a caravana tem pegado a estrada para cumprir agenda com os corredores brasileiros de Maceio-AL, João Pessoa-PB, Aracaju-SE, São Luís-MA, Natal-RN, Fortaleza-CE, Vitória-ES, São Paulo-SP, Uberlândia-MG e outros locais que serão divulgados em breve.

“Agora, o evento chega com quase 30% de crescimento, o que reafirma sua força como ferramenta de inclusão por meio de atividade física. É uma honra ver como a CAIXA apoia o esporte brasileiro da base ao topo”, comenta Hélio Takai, diretor da HT Sports, confirmando que as demais sete etapas serão anunciadas em breve.

