Hulk erra pênalti, Lanús bate Atlético-MG e conquista a Sul-Americana

Além do ídolo, que perdeu a primeira cobrança do time, Biel e Victor Hugo também desperdiçaram após o empate sem gols e prorrogação; Galo chega a terceira final consecutiva sendo derrotado

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 20:24

Hulk ficou de joelhos após o Galo perder o último pênalti, que resutou no título do Lanús Crédito: DiaEsportivo/Folhapress

O Lanús é campeão da Copa Sul-Americana 2025. Após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, a equipe argentina superou o Atlético-MG nos pênaltis, por 5 a 4. A decisão foi disputada no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Este é o segundo título da equipe argentina, que já havia vencido em 2013. Curiosamente, é também a segunda vez que o time grená derrota um brasileiro na decisão - a Ponte Preta foi a outra vítima. O clube se garante na Libertadores 2026 e na Recopa Sul-Americana.

Em um primeiro tempo de poucas chances, Bernard carimbou a trave em uma cobrança de falta no lance de maior perigo. Lanús e Galo se defenderam bem e a maioria das finalizações na direção do gol foram de fora da área.

A segunda etapa foi menos intensa que a primeira e o zero se manteve no placar, sem sustos dos dois lados. Nos minutos finais, o Galo perdeu dois jogadores lesionados: Alan Franco e Guilherme Arana.

Na prorrogação, o Atlético foi mais perigoso, e Biel perdeu duas grandes chances. Em ambas ele parou em boas defesas do goleiro Losada.

Everson pegou a primeira cobrança, mas Hulk perdeu o pênalti que abriu a série do Atlético -Losada defendeu a primeira de três. Depois, Biel parou no goleiro argentino, e Lautaro Acosta, ídolo do time argentino, teve a chance de dar a vitória ao Lanús, mas isolou; nas alternadas, após uma penalidade certa para cada lado, o zagueiro Vitor Hugo viu o arqueiro grená crescer e fazer a terceira defesa: 5 a 4.

Esta não foi a primeira vez que as equipes se enfrentaram em uma final continental -foi a terceira. Na primeira, em 1997, o Atlético-MG venceu o Lanús para ficar com o título da extinta Copa Conmebol; em 2014, na Recopa Sul-americana, novo triunfo do Galo.

A temporada não acabou para o Galo, que ainda tem quatro jogos pelo Brasileirão. O primeiro deles é logo na próxima terça (25), diante do Flamengo, na Arena MRV.

O Lanús também tem pouco tempo para se recuperar. Na próxima quarta (26), a equipe grená recebe o Tigre nas oitavas de final do Campeonato Argentino.

Marcação pesada

O primeiro tempo no Defensores del Chaco foi amarrado, com os sistemas defensivos funcionando bem. Com as áreas muito bem protegidas, os times apostaram em chutes de média distância, mas falharam, ora pela precisão ora pela força.

Depois dos 20 minutos, o Galo encaixou bons ataques pela esquerda, com Dudu. Em uma das escapadas do camisa 92, os mineiros conseguiram uma falta à esquerda da área. Bernard surpreendeu na cobrança e acertou a trave. Na reta final, os brasileiros ficaram mais no ataque, mas não conseguiram pressionar.

Lesões e tensão para o Galo

O Atlético-MG voltou com uma postura mais ofensiva, mas isso não significou uma grande mudança no cenário da partida. A defesa do Lanús, bem postada, conseguiu manter a bola longe da própria área e os chutes de fora seguiram como alternativa.

No fim, quase ao mesmo tempo, Alan Franco e Guilherme Arana se lesionaram e tiveram que ser substituídos. Após as substituições, o Lanús encaixou uma sequência de escanteios e as bolas alçadas na área encheram o torcedor do Galo de tensão. No entanto, a defesa mineira se segurou sem sustos até o apito que determinou a prorrogação.

Biel: vilão

A partida ficou menos travada na prorrogação e o time brasileiro aproveitou melhor, pelo menos para criar chances. Biel teve duas chances para marcar, uma após cruzamento de Scarpa, e outra após passe de Hulk, mas não finalizou bem em ambas e viu o goleiro Losada defender e manter o zero no placar até o fim.

Nas penalidades, Hulk perdeu a primeira cobrança atleticana. Biel, que desperdiçou chances claras ainda na partida, também cobrou mal e viu o goleiro argentino defender com facilidade. O pior, entretanto, ficou para Victor Hugo: já nas cobranças alternadas, o zagueiro praticamente recuou a bola e selou a derrota nos pênaltis do time mineiro. 

