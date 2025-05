Futebol

Fluminense vence Vasco de virada em clássico no Maracanã

Vasco sai na frente, mas Vegetti faz contra e Guga marca golaço no final do jogo

Publicado em 24 de maio de 2025 às 20:51

Guga comemora seu gol durante partida contra o Vasco Crédito: Alexandre Loureiro/AGIF/Folhapress

O Fluminense venceu o Vasco por 2 a 1 pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (24), no Maracanã. O resultado coloca o Fluminense na 5ª posição, com 17 pontos, na zona de classificação para as fases preliminares da próxima edição da Conmebol Libertadores. Já o Vasco ocupa a 13ª colocação, somando 10 pontos.>

João Victor marcou para o cruz-maltino, em lance que passou pela revisão do VAR por conta de um provável impedimento e gerou atritos entre os jogadores das duas equipes. No fim da primeira etapa, Vegetti fez gol contra e empatou o jogo. Com um golaço de Guga aos 42 do segundo tempo, o tricolor virou e ficou com a vitória. >

O clássico carioca marcou o reencontro de Fernando Diniz com o Fluminense. O técnico do Vasco foi campeão da Libertadores com o Tricolor das Laranjeiras em 2023 e deixou o comando da equipe na última temporada, quando corria risco de rebaixamento na competição nacional.>

O jogo

O Fluminense dominou os primeiros minutos, e o Vasco cresceu depois do gol. Nos quinze minutos iniciais, o time de Renato Gaúcho teve o domínio da posse de bola e Vasco não conseguiu se encontrar, principalmente no meio de campo. O técnico Fernando Diniz chamou a atenção do time muitas vezes ainda no começo do jogo>

>

Depois de uma cobrança de falta, o Vasco abriu o placar. O lance passou pela revisão do VAR, que checou o impedimento traçando uma linha que não ficou clara. Em clara provocação ao rival, Rayan fez um sinal de "C" em direção à torcida do tricolor, o que gerou confusão entre os jogadores e alguns cartões amarelos. Depois do gol, o Vasco passou a se impor no jogo e criar boas chances. No fim da primeira etapa, porém, o Fluminense cresceu novamente e levou mais perigo ao gol adversário. Aos 41 minutos, Vegetti fez um gol contra e empatou o jogo. >

No segundo tempo, o Vasco sofreu com a marcação alta do Fluminense. O tricolor repetiu a postura do começo da primeira etapa e pressionou o adversário desde a saída de bola. A equipe de Renato Gaúcho teve a posse de bola na maior parte do tempo e não deixou o cruz-maltino criar chances claras de gol. O Vasco não conseguiu repetir a boa atuação que teve quando abriu o placar. Apesar da pressão, o Fluminense apresentou muita dificuldade para finalizar com capricho e precisão. Aos 42, Guga marcou um belo gol de fora da área e virou o placar.>

