Brasileirão

Fluminense cede o empate no último lance ao lanterna Sport pelo Brasileirão

Tricolor vencia por 2 a 1, quando levou o gol de empate aos 52 minutos do segundo tempo. Um balde de água fria nas ambições do time comandado por Zubeldia

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 21:29

Sport e Fluminense empataram na Ilha do Retiro Crédito: Paulo Paiva / Sport Recife

No seu segundo jogo como treinador, Zubeldía mantinha seus 100% de aproveitamento à frente do Fluminense até os 52 minutos do segundo tempo, quando viu o Sport surpreender na bola aérea e decretar o empate por 2 a 2, na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo desta quarta-feira (1), em Recife, foi marcado pelo VAR, sendo polêmico mais uma vez.

O gol amargo no último lance fez o Fluminense desperdiçar a chance de se aproximar ainda mais do G-6, ocupando o sétimo lugar, com 35 pontos. Em sua segunda exibição, já deu para ver algumas características de Zubeldía. Intenso na beira do gramado, orquestrou o time em campo, com linhas altas e muitas tabelas explorando os lados do campo, como na época de São Paulo

Já o Sport, apesar de buscar o empate heroico, saiu de campo na bronca com a arbitragem de Raphael Klaus. O time nordestino protestou muito no pênalti convertido por Kennedy, que ele chegou a indicar falta de Ignácio na origem da jogada, porém revisou o lance no VAR e anotou a falta sofrida na sequência pelo próprio defensor. Ainda se agarrando em um milagre, o time segue na última colocação, com 15 pontos, a 12 de sair da zona de rebaixamento.

O Jogo

O Sport buscou nos primeiros minutos explorar as linhas altas do Fluminense, com bolas longas e cruzamentos na área. O time carioca não se intimidou com o ímpeto inicial dos donos da casa e se manteve firme na proposta, tanto que teve a primeira grande chance quando Canobbio carimbou o travessão. O atacante chegou a pegar o rebote, mas Ramon Menezes cortou de carrinho.

Encaixando a marcação, o time de Zubeldía passou a neutralizar os lançamentos do Sport, que não teve criatividade para criar outras alternativas. Enquanto isso, seguiu com uma leve superioridade, colocando em prática as novas ideias do treinador Na reta final, depois de três tentativas, Martinelli chegou a marcar, porém o gol foi anulado após revisão no VAR, por uma falta de Ignácio na origem do contra-ataque.

A segunda etapa voltou mais estudada, com ambos os times se expondo e ofensivos. Eficiente, o Fluminense aproveitou o espaço e no contra-ataque abriu o placar. Cano recebeu na área e carimbou a trave. No rebote, Serna cruzou e Acosta completou para as redes, aos 18. A alegria carioca durou pouco tempo. Desatento, viu Hyoran dar um lindo passe para Lucas Lima sair cara a cara e dar uma cavadinha sob Fábio e deixar tudo igual, aos 27.

Desta vez, foi a alegria recifense que durou pouco. Na sequência, Ignacio roubou a bola de Pablo, avançou e sofreu um pênalti. De momento, Claus indicou que marcou falta do zagueiro na origem da jogada, mas foi ao VAR e apontou a penalidade. John Kennedy converteu em batida forte aos 37. Quando parecia encaminhada a segunda vitória de Zubeldía, no último lance, Romarinho cruzou e Luan Cândido se jogou na bola para deixar tudo igual, aos 52. O gol ainda ganhou pitadas de emoção, com o VAR traçando as linhas, mas foi confirmado.

O Fluminense volta a campo no sábado (4), quando abre a 27ª rodada diante do Atlético-MG, às 18h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Já o Sport atua no domingo, às 20h30, diante do Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

