Com Vini Jr. de volta, Ancelotti anuncia Seleção para amistosos

Técnico do Brasil definiu os jogadores que vão enfrentar Coreia da Sul e Japão nas amistosos de outubro

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 16:01

Vinicius Jr está de volta na Seleção Brasileira Crédito: Conmebol/Divulgação

O técnico Carlo Ancelotti divulgou na tarde desta quarta-feira, 1º, a lista dos 26 convocados da Seleção Brasileira para os amistosos com Coreia do Sul e Japão, ambos a serem disputados na Ásia, neste mês de outubro.

Duas das novidades são velhos conhecidos da seleção e de Ancelotti: Vini Júnior e Rodrygo, astros do Real Madrid. O primeiro não havia sido chamado para os dois últimos compromissos da seleção nas Eliminatórias porque estava suspenso diante do Chile.

Já Rodrygo aparece na lista pela primeira vez com Ancelotti. O treinador havia preterido o meia-atacante porque, segundo explicara, tinha o objetivo de conhecer outros nomes que jogam na mesma posição. Neymar, mais uma vez lesionado, continua fora. Ele completará neste mês dois anos sem atuar pela seleção.

Convocados

Goleiro - Ederson, Bento, Hugo Souza

- Ederson, Bento, Hugo Souza Laterais - Carlos Augusto, Vanderson, Wesley, Caio Henrique, Douglas Santos

- Carlos Augusto, Vanderson, Wesley, Caio Henrique, Douglas Santos Zagueiros - Gabriel Magalhães, Beraldo, Éder Militão, Fabrício Bruno

- Gabriel Magalhães, Beraldo, Éder Militão, Fabrício Bruno Meias - André, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton, Lucas Paquetá e João Gomes

- André, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton, Lucas Paquetá e João Gomes Atacantes - Estevão, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rodrygo, Richarlison, Vini Jr.

A lista foi um pouco modificada por causa de lesões. Todos com contusões musculares, Alisson, Marquinhos, Alexsandro Ribeiro, Andrey Santos e Raphinha não puderam ser convocados.

Membros do departamento de seleções e da comissão técnica percorreram estádios do Brasil e da Europa para observarem jogadores nas últimas semanas. Ancelotti não assistiu às partidas de perto. Ele preferiu passar os últimos dias com a família em sua casa no Canadá, um dos países-sede da Copa do Mundo de 2026, antes de voltar ao Rio para anunciar os convocados.

O Brasil enfrenta os sul-coreanos no dia 10, às 8h (de Brasília), em Seul. O duelo com os japoneses está marcado para o dia 14, às 7h30 (de Brasília), em Tóquio. Os confrontos fazem parte do planejamento do Departamento de Seleções de enfrentar diferentes escolas de futebol de olho na preparação para a Copa do Mundo do ano que vem.

Serão os primeiros compromissos da seleção brasileira desde o fim das Eliminatórias. Com Ancelotti, o Brasil tem duas vitórias, um empate e uma derrota, esta sofrida para a Bolívia.

