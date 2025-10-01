Home
>
Futebol
>
Com Vini Jr. de volta, Ancelotti anuncia Seleção para amistosos

Com Vini Jr. de volta, Ancelotti anuncia Seleção para amistosos

Técnico do Brasil definiu os jogadores que vão enfrentar Coreia da Sul e Japão nas amistosos de outubro

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 16:01

Vinicius Jr decidiu o jogo para o Brasil
Vinicius Jr está de volta na Seleção Brasileira Crédito: Conmebol/Divulgação

O técnico Carlo Ancelotti divulgou na tarde desta quarta-feira, 1º, a lista dos 26 convocados da Seleção Brasileira para os amistosos com Coreia do Sul e Japão, ambos a serem disputados na Ásia, neste mês de outubro.

Recomendado para você

Técnico do Brasil definiu os jogadores que vão enfrentar Coreia da Sul e Japão nas amistosos de outubro

Com Vini Jr. de volta, Ancelotti anuncia Seleção para amistosos

Título da competição será decidido entre os campeões da Copa Norte e da Copa Centro-Oeste

Copa Verde: futebol capixaba tem duas vagas, mas clubes não estão definidos

Carlo Ancelotti anuncia a equipe que vai enfrentar Japão e Coreia do Sul no dias 10 e 14 de outubro, respectivamente

Acompanhe ao vivo a convocação da Seleção para amistosos neste mês

Duas das novidades são velhos conhecidos da seleção e de Ancelotti: Vini Júnior e Rodrygo, astros do Real Madrid. O primeiro não havia sido chamado para os dois últimos compromissos da seleção nas Eliminatórias porque estava suspenso diante do Chile.

Já Rodrygo aparece na lista pela primeira vez com Ancelotti. O treinador havia preterido o meia-atacante porque, segundo explicara, tinha o objetivo de conhecer outros nomes que jogam na mesma posição. Neymar, mais uma vez lesionado, continua fora. Ele completará neste mês dois anos sem atuar pela seleção.

Convocados

  • Goleiro - Ederson, Bento, Hugo Souza
  • Laterais - Carlos Augusto, Vanderson, Wesley, Caio Henrique, Douglas Santos 
  • Zagueiros - Gabriel Magalhães, Beraldo, Éder Militão, Fabrício Bruno
  • Meias - André, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton, Lucas Paquetá e João Gomes
  • Atacantes - Estevão, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rodrygo, Richarlison, Vini Jr.

A lista foi um pouco modificada por causa de lesões. Todos com contusões musculares, Alisson, Marquinhos, Alexsandro Ribeiro, Andrey Santos e Raphinha não puderam ser convocados.

Membros do departamento de seleções e da comissão técnica percorreram estádios do Brasil e da Europa para observarem jogadores nas últimas semanas. Ancelotti não assistiu às partidas de perto. Ele preferiu passar os últimos dias com a família em sua casa no Canadá, um dos países-sede da Copa do Mundo de 2026, antes de voltar ao Rio para anunciar os convocados.

O Brasil enfrenta os sul-coreanos no dia 10, às 8h (de Brasília), em Seul. O duelo com os japoneses está marcado para o dia 14, às 7h30 (de Brasília), em Tóquio. Os confrontos fazem parte do planejamento do Departamento de Seleções de enfrentar diferentes escolas de futebol de olho na preparação para a Copa do Mundo do ano que vem.

Serão os primeiros compromissos da seleção brasileira desde o fim das Eliminatórias. Com Ancelotti, o Brasil tem duas vitórias, um empate e uma derrota, esta sofrida para a Bolívia.

Leia mais

Imagem - CBF marca início do Brasileiro para janeiro, reduz Estaduais e muda Copa do Brasil

CBF marca início do Brasileiro para janeiro, reduz Estaduais e muda Copa do Brasil

Imagem - ES ganha mais uma vaga na Copa do Brasil com mudanças no calendário da CBF

ES ganha mais uma vaga na Copa do Brasil com mudanças no calendário da CBF

Imagem - Brasileirão Série A: veja mudanças no calendário da CBF

Brasileirão Série A: veja mudanças no calendário da CBF

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esportes Seleção brasileira

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais