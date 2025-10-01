Futebol

Brasileirão Série A: veja mudanças no calendário da CBF

Competição terá Início em janeiro e término em dezembro, com pausa para a Copa do Mundo

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 13:02

Reformular o calendário do futebol brasileiro era um dos compromissos da gestão do presidente da CBF, Samir Xaud Crédito: Rafael RIbeiro/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na manhã desta quarta-feira (30) o calendário do futebol profissional masculino brasileiro para a temporada de 2026 e o planejamento até 2029, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O principal objetivo é garantir mais racionalidade e equilíbrio ao calendário, reduzindo o número de partidas disputadas pelos clubes da Série A, reduzindo em até 15% o número de partidas por temporada dos times da Primeira Divisão.

O Brasileirão terá o mesmo formato da edição deste ano, com mudanças circunstanciais apenas nas datas de começo e fim do torneio. O campeonato terá início em 28 de janeiro e término em 2 de dezembro, sendo jogado durante todo o ano e pausado apenas para a Copa do Mundo Masculina, entre os dias 11 de junho e 19 de julho. Uma paralisação parecida pode acontecer também em 2027, com a realização da Copa do Mundo Feminina no Brasil

Em 2024, os 20 clubes da Série A estiveram entre os 21 com mais jogos no ano em todo o mundo, dos quais sete disputaram pelo menos 70 partidas: Red Bull Bragantino, Corinthians, Flamengo, Fortaleza, Athletico-PR, Atlético-MG e Botafogo. Ampliando o recorte para os 40 que mais entraram em campo, times do Brasil jogaram, em média, 67,4 partidas, e os demais deste escopo, 57,2.

“O processo de elaboração do novo calendário foi amplamente debatido. A CBF ouviu clubes, federações, representantes do mercado, e contou com a colaboração de diversas áreas internas. Aqui, quero especialmente fazer um agradecimento às federações, pela compreensão e parceria. Foi um trabalho coletivo, técnico e transparente. 2026 ainda será um ano de transição, mas toda caminhada precisa de um primeiro passo. Este primeiro passo será dado hoje”, afirmou o presidente da CBF, Samir Xaud.

Série A do Campeonato Brasileiro 2026





Início: 28 de janeiro

28 de janeiro Término: 2 de dezembro

2 de dezembro Regulamento: mantido em pontos corridos





