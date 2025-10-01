Home
Vasco sofre apagão no início e é derrotado pelo Palmeiras no Brasileirão

Cruz-Maltino perdeu invencibilidade de cinco jogos no campeonato ao ser derrotado por  3 a 0 para o Verdão

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 21:16

Vasco foi muito mal na partida e não ofereceu resistência ao Palmeiras
O Palmeiras reassumiu a vice-liderança do Brasileirão ao ganhar do Vasco nesta quarta-feira (1). No Allianz Parque, o time alviverde aproveitou o apagão do Cruz-Maltino e resolveu o jogo com três gols em 23 minutos. A vitória por 3 a 0 na arena palmeirense foi de novo conquistada graças à dupla que está inspirada. Flaco López fez dois e deu a assistência para Vitor Roque fechar a conta.

São 52 pontos para a equipe de Abel Ferreira, de volta ao segundo lugar na tabela, ao menos momentaneamente. O posto será mantido caso o Cruzeiro, terceiro, seja derrotado pelo líder Flamengo. Os dois se enfrentam na quinta-feira (2), no Maracanã.

O Vasco teve sua série invicta de partidas interrompida. Continua também o tabu contra o Palmeiras, rival que não vence há dez anos, seja dentro ou fora de casa.

O maior mérito do Palmeiras foi a marcação encaixada e a pressão que fez sobre a defesa do Vasco, que viveu noite infeliz. Flaco López e Vitor Roque encontraram sempre espaço entre os zagueiros e aproveitaram as muitas brechas.

Raphael Veiga, escolhido para voltar à formação titular depois da lesão de Lucas Evangelista, não fez uma partida brilhante, mas foi importante para a nova dinâmica palmeirense. Foi dele o passe para Flaco abrir o placar em finalização rasteira no canto de Léo Jardim.

O argentino fez também o segundo, valendo-se da trapalhada de Hugo Moura e Lucas Oliveira. Ele reapareceu para encontrar Vitor Roque livre. O Tigrinho disparou e fez o terceiro para definir, ainda na etapa inicial, o largo triunfo.

O segundo tempo foi protocolar para o Palmeiras, que reduziu o ritmo e fez algumas besteiras na defesa. Não foi vazado porque Weverton fez seu trabalho com competência.

Tópicos Relacionados

