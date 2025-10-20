Home
>
Futebol
>
Flamengo cola no Palmeiras e praticamente empata em chances de título

Flamengo cola no Palmeiras e praticamente empata em chances de título

O Flamengo diminuiu a diferença para o Palmeiras e praticamente empatou Nas probabilidades de título ao vencer o rival na 29ª rodada do Brasileiro. A rodada será finalizada nesta segunda-feira (20) com Santos x Vitória, Juventude x Bragantino, e Vasco x Fluminense

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 11:05

Flamengo vence o Palmeiras por 3x2 no Maracanã
Flamengo vence o Palmeiras por 3x2 no Maracanã Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Na briga pelo título, se antes o Palmeiras estava em grande vantagem, agora a vantagem para o Fla é mínima. No confronto direto da rodada 29, o Rubro-Negro venceu o Verdão por 3 a 2 no Maracanã. Palmeiras e Flamengo somam 97% das possibilidades de título, de acordo com a pesquisa. O cálculo é de 48,7% para a equipe paulista contra 48,3% para os cariocas. O Cruzeiro teve um aumento, mas segue distante da briga. A Raposa venceu o Fortaleza no sábado por 1 a 0 e chegou a 2,8% de chances.

Recomendado para você

O Flamengo diminuiu a diferença para o Palmeiras e praticamente empatou Nas probabilidades de título ao vencer o rival na 29ª rodada do Brasileiro. A rodada será finalizada nesta segunda-feira (20) com Santos x Vitória, Juventude x Bragantino, e Vasco x Fluminense

Flamengo cola no Palmeiras e praticamente empata em chances de título

Com aproveitamento praticamente perfeito nas finalizações no primeiro tempo, Rubro-Negro foi cirúrgico e depois conseguiu segurar o ímpeto do Verdão, que reclama de pênalti não marcado em Gustavo Gomes

Em jogo com pressão e polêmicas, Flamengo foi letal para superar o Palmeiras

Rubro-Negro chegou ao mesmo número de pontos do Verdão, mas está atrás na quantidade de vitórias, primeiro critério de desempate da competição

Flamengo vence o Palmeiras e pressiona rival na liderança do Brasileirão

  • Chances de Título:

  • Palmeiras - 48,7% (era de 68,3% na rodada anterior)
  • Flamengo - 48,3% (era de 29,8%)
  • Cruzeiro - 2,8% (era de 1,8%)
  • Mirassol - 0,23% (era de 0,16%)
  • Bahia - 0,011% (era de 0,012%)
  • Fluminense - 0,004% (era de 0,004%)
  • Botafogo - 0,002% (era de 0,001%)

E Rebaixamento?

A situação do Sport ficou pior após a derrota para o Internacional na noite de domingo. O Leão da Ilha agora tem 99,81% de probabilidade de ser rebaixado. Juventude e Fortaleza seguem com grande risco e cada um tem mais de 90% de chance de queda. O Tricolor perdeu na rodada, enquanto o time gaúcho joga na segunda.

Santos e Vitória também jogam nesta segunda-feira (20) em briga direta para fugir do Z4. O Peixe entra no jogo com 16,5% de chances de rebaixamento contra 68,1% do Leão da Barra. O Corinthians reagiu e viu a chance de rebaixamento cair para 4,2%. O Timão venceu o Atlético-MG, que aumentou a possibilidade de queda para 10,4%.

  • Chances de Rebaixamento:

  • Sport - 99,81% (era de 99,32% na rodada anterior)
  • Juventude - 94,1% (era de 94,1%)
  • Fortaleza - 90,7% (era de 86%)
  • Vitória - 68,1% (era de 65,5%)
  • Santos - 16,5% (era de 16,8%)
  • Atlético-MG - 10,4% (era de 7,1%)
  • Ceará - 5,3% (era de 2,6%)
  • Internacional - 4,4% (era de 11,8%)
  • Corinthians - 4,2% (era de 10,9%)
  • Bragantino - 2% (era de 2,1%)
  • Grêmio - 1,8% (era de 1,8%)
  • São Paulo - 1,3% (era de 0,79%)
  • Vasco - 1,3% (era de 1,3%)
  • Fluminese - 0,011% (era de 0,009%)
  • Bahia - 0,001% (era de 0,001%)

Leia mais

Imagem - Flamengo vence o Palmeiras e pressiona rival na liderança do Brasileirão

Flamengo vence o Palmeiras e pressiona rival na liderança do Brasileirão

Imagem - Flamengo x Palmeiras : veja os panoramas da disputa pelo título brasileiro

Flamengo x Palmeiras : veja os panoramas da disputa pelo título brasileiro

Imagem - Campanhas de Flamengo e Palmeiras devem superar 'número mágico'

Campanhas de Flamengo e Palmeiras devem superar 'número mágico'

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Campeonato Brasileiro

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais