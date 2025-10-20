Brasileirão Série A

Flamengo cola no Palmeiras e praticamente empata em chances de título

O Flamengo diminuiu a diferença para o Palmeiras e praticamente empatou Nas probabilidades de título ao vencer o rival na 29ª rodada do Brasileiro. A rodada será finalizada nesta segunda-feira (20) com Santos x Vitória, Juventude x Bragantino, e Vasco x Fluminense

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 11:05

Flamengo vence o Palmeiras por 3x2 no Maracanã Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Na briga pelo título, se antes o Palmeiras estava em grande vantagem, agora a vantagem para o Fla é mínima. No confronto direto da rodada 29, o Rubro-Negro venceu o Verdão por 3 a 2 no Maracanã. Palmeiras e Flamengo somam 97% das possibilidades de título, de acordo com a pesquisa. O cálculo é de 48,7% para a equipe paulista contra 48,3% para os cariocas. O Cruzeiro teve um aumento, mas segue distante da briga. A Raposa venceu o Fortaleza no sábado por 1 a 0 e chegou a 2,8% de chances.

Chances de Título:





Palmeiras - 48,7% (era de 68,3% na rodada anterior)

Flamengo - 48,3% (era de 29,8%)

Cruzeiro - 2,8% (era de 1,8%)

Mirassol - 0,23% (era de 0,16%)

Bahia - 0,011% (era de 0,012%)

Fluminense - 0,004% (era de 0,004%)

Botafogo - 0,002% (era de 0,001%)

E Rebaixamento?

A situação do Sport ficou pior após a derrota para o Internacional na noite de domingo. O Leão da Ilha agora tem 99,81% de probabilidade de ser rebaixado. Juventude e Fortaleza seguem com grande risco e cada um tem mais de 90% de chance de queda. O Tricolor perdeu na rodada, enquanto o time gaúcho joga na segunda.

Santos e Vitória também jogam nesta segunda-feira (20) em briga direta para fugir do Z4. O Peixe entra no jogo com 16,5% de chances de rebaixamento contra 68,1% do Leão da Barra. O Corinthians reagiu e viu a chance de rebaixamento cair para 4,2%. O Timão venceu o Atlético-MG, que aumentou a possibilidade de queda para 10,4%.

Chances de Rebaixamento:





Sport - 99,81% (era de 99,32% na rodada anterior)



Juventude - 94,1% (era de 94,1%)



Fortaleza - 90,7% (era de 86%)



Vitória - 68,1% (era de 65,5%)



Santos - 16,5% (era de 16,8%)



Atlético-MG - 10,4% (era de 7,1%)



Ceará - 5,3% (era de 2,6%)



Internacional - 4,4% (era de 11,8%)



Corinthians - 4,2% (era de 10,9%)



Bragantino - 2% (era de 2,1%)



Grêmio - 1,8% (era de 1,8%)



São Paulo - 1,3% (era de 0,79%)



Vasco - 1,3% (era de 1,3%)



Fluminese - 0,011% (era de 0,009%)



Bahia - 0,001% (era de 0,001%)



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta