Flamengo cola no Palmeiras e praticamente empata em chances de título

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 11:05
Na briga pelo título, se antes o Palmeiras estava em grande vantagem, agora a vantagem para o Fla é mínima. No confronto direto da rodada 29, o Rubro-Negro venceu o Verdão por 3 a 2 no Maracanã. Palmeiras e Flamengo somam 97% das possibilidades de título, de acordo com a pesquisa. O cálculo é de 48,7% para a equipe paulista contra 48,3% para os cariocas. O Cruzeiro teve um aumento, mas segue distante da briga. A Raposa venceu o Fortaleza no sábado por 1 a 0 e chegou a 2,8% de chances.
A situação do Sport ficou pior após a derrota para o Internacional na noite de domingo. O Leão da Ilha agora tem 99,81% de probabilidade de ser rebaixado. Juventude e Fortaleza seguem com grande risco e cada um tem mais de 90% de chance de queda. O Tricolor perdeu na rodada, enquanto o time gaúcho joga na segunda.
Santos e Vitória também jogam nesta segunda-feira (20) em briga direta para fugir do Z4. O Peixe entra no jogo com 16,5% de chances de rebaixamento contra 68,1% do Leão da Barra. O Corinthians reagiu e viu a chance de rebaixamento cair para 4,2%. O Timão venceu o Atlético-MG, que aumentou a possibilidade de queda para 10,4%.
