Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Do que os times brasileiros precisam para ir às quartas na Libertadores
Copa Libertadores

Do que os times brasileiros precisam para ir às quartas na Libertadores

Disputa das quartas de final começa nessa terça-feira (5) e clubes brasileiros vão em busca de mais um ano de protagonismo na competição continental
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jul 2022 às 11:56

Publicado em 05 de Julho de 2022 às 11:56

Estádio Centenário, no Uruguai, vai receber a final da Libertadores
Seis clubes brasileiros podem avançar para a próxima fase da competição Crédito: Reprodução Twitter @LibertadoresBR
A Copa Libertadores conhecerá a partir desta terça-feira (5) as oito equipes classificadas para as quartas de final, e existe a possibilidade de seis delas serem brasileiras. Mas, enquanto alguns clubes encaminharam suas vagas na última semana, outros entrarão em campo pressionados nos jogos de volta das oitavas de final.
Athletico, Palmeiras e Flamengo foram os únicos que venceram seus duelos de ida na fase e levam vantagem para o mata-mata desta semana. Já Atlético-MG, Corinthians e Fortaleza empataram seus confrontos e precisam de triunfos para seguir no torneio continental.
Atual bicampeão da Libertadores, o Palmeiras é o clube com situação mais confortável, já que vem de vitória por 3 a 0 sobre o Cerro Porteño. Além disso, o time de Abel Ferreira contará com o apoio do Allianz Parque lotado. O Corinthians tem a difícil missão de vencer o Boca Juniors em La Bombonera após o empate sem gols da última semana na Neo Química Arena.
Vale lembrar que o gol fora não é mais um critério de desempate. A reportagem detalha o que cada time brasileiro precisa fazer para avançar às quartas de final da Libertadores.
Atlético-MG
Após empate em 1 a 1 com o Emelec fora de casa, com direito a pênalti perdido por Hulk, o Atlético-MG conta com o apoio de sua torcida para se classificar às quartas da Libertadores. O time de Turco Mohamed recebe os equatorianos no Mineirão, nesta terça (5), às 19h15 (de Brasília), e precisa de uma vitória por qualquer placar para avançar.
Athletico-PR
Os comandados de Felipão conquistaram a vitória por 2 a 1 sobre o Libertad (PAR) na última terça-feira, na Arena da Baixada, e vão para o Defensores del Chaco com a vantagem do empate. Em outras palavras, o Athletico-PR precisa de, no mínimo, uma igualdade, nesta terça (5), às 21h30 (de Brasília), para avançar. A vitória por qualquer placar também classifica o time brasileiro.
Corinthians
O Corinthians foi o único brasileiro a não balançar as redes na ida nas oitavas de final da Libertadores. Após empate em 0 a 0 com o Boca Juniors na Neo Química Arena -marcado pelo pênalti desperdiçado por Roger Guedes- os comandados de Vitor Pereira buscam uma vitória por qualquer placar, nesta terça (5), às 21h30 (de Brasília), em La Bombonera para ir às quartas de final. Nova igualdade leva a disputa para os pênaltis.
Palmeiras
O Palmeiras é o brasileiro com maior vantagem nas oitavas de final da competição continental. O time de Abel Ferreira venceu o Cerro Porteño por 3 a 0, no estádio La Olla, na última quarta-feira, e mesmo se perder por até dois gols de diferença segue na Libertadores. Um empate ou vitória por qualquer placar, nesta quarta (6), às 19h15 (de Brasília), no Allianz Parque, também colocam o atual bicampeão nas quartas.
Flamengo
O Flamengo venceu o Tolima por 1 a 0 na última quarta-feira, na Colômbia, e precisa, no mínimo, de um empate, nesta quarta (6), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, para avançar na competição. Um triunfo em casa também coloca o Rubro-Negro nas quartas de final.
Fortaleza
Último representante brasileiro a entrar em campo, o Fortaleza busca uma vitória sobre o Estudiantes (ARG), no Jorge Luis Hirschi, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília) para ir às quartas. No jogo da ida, disputado no Castelão, o time da capital cearense empatou em 1 a 1.

LEIA MAIS SOBRE FUTEBOL

PSG anuncia que Pochettino não é mais o técnico do clube

CR7 teria pedido para sair do United, segundo jornal 'The Times'

Primeira rodada do Estadual de Beach Soccer foi marcada por goleadas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Libertadores Sul-Americana Comércio exterior
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Motor em Pauta #2: entenda o aquecimento do mercado de carros usados e o potencial dos híbridos leves
Imagem de destaque
Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados