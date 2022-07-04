Primeira rodada do Estadual de Beach Soccer foi marcada por goleadas

Mais de 80 gols foram marcados no primeiro fim de semana de competição na Praia da Costa Crédito: Laila Pecoravi / Fecabes

22ºCampeonato Estadual de Beach Soccer, nas areias da O fim de semana marcou a abertura do, nas areias da Praia da Costa , em Vila Velha . Com 16 jogos disputados entre sábado (02) e domingo (03), muitos gols foram marcados em todas as categorias disputadas no torneio.

No sábado (02), o dia começou com a disputa no masculino com as equipes do Grupo A. Vitória e Vila Velha fizeram o clássico da Região Metropolitana e a equipe dona da casa venceu por 7 a 3. No segundo jogo da rodada, Colatina fez um jogo fácil contra a equipe de Rio Novo do Sul. Sem dificuldades, a equipe colatinense aplicou o largo placar de 10 a 1 e garantiu a liderança do grupo.

Já no feminino, os confrontos começaram com Vitória e Cariacica. A equipe da Capital venceu com facilidade por 11x1, garantindo a liderança do Grupo A. Dando sequência as goleadas do dia, Linhares e Rio Novo do Sul se enfrentaram em partida que foi dominada pela seleção linharense, que com o placar de 10 a 0 ficou na cola da equipe de Vitória na classificação.

A categoria master teve sua partida de estreia na competição com as seleções de Marechal Floriano e Vila Velha se enfrentando em um confronto muito acirrado. A equipe visitante levou a melhor e garantiu o placar de 5 a 2, além de assumir a liderança da categoria que é a única disputada em pontos corridos.

No domingo (03), o segundo dia de disputa começou com jogos emocionantes, viradas e disputas nos pênaltis. A partida de abertura foi com as seleções masculinas de Viana e Cariacica, que são do Grupo B, as equipes empataram em 3 a 3 no tempo normal e partiram para a decisão nos pênaltis. A equipe de Cariacica começou falhando em duas cobranças, mas se recuperou e garantiu o placar final de 5 a 4.

Na segunda partida do masculino, o show ficou por conta de Anchieta e Marechal Floriano. As equipes fizeram quatro gols no espaço de apenas um minuto, com dois para cada lado. A disputa foi acirrada durante toda a partida e a equipe de Anchieta levou a melhor com o placar final de 6 a 5.

Já no feminino, Afonso Cláudio goleou a dona casa por 8 a 0 e deixou complicada a situação da equipe de Vila Velha para a próxima rodada. No segundo jogo da categoria, Anchieta e Domingos Martins fizeram jogo equilibrado com o placar de 4 a 4 no tempo normal. Nos pênaltis, a goleira de Anchieta, Lelê Lopes, se destacou e defendeu duas cobranças antes de marcar o gol que garantiu a vitória de sua equipe.

Na Master, que é a categoria com jogadores acima de 40 anos, Anchieta e Vitória se enfrentaram e chegaram ao placar de 3 a 3 no tempo normal. Já na prorrogação, melhor para a equipe anchietense, que marcou duas vezes e fechou o placar de 5 a 3.

Assim ficou a tabela de classificação do primeiro fim de semana do torneio:

Classificação do Estadual de Beach Soccer Crédito: Reprodução / Fecabes

A categoria Sub-17, que assim como a Master é estreante no torneio, teve cinco partidas realizadas no fim de semana, sendo quatro na categoria masculina e uma na categoria feminina.

Resultados da categoria Sub-17 Crédito: Reprodução / Fecabes

SEMANA QUE VEM TEM MAIS!

A segunda rodada do 22º Campeonato Estadual de Beach Soccer começa no próximo sábado (09). Confira a tabela com os próximos confrontos:

Primeiras partidas da segunda rodada Crédito: Reprodução / Fecabes