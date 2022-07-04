Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol de Areia

Primeira rodada do Estadual de Beach Soccer foi marcada por goleadas

Campeonato realizado na Praia da Costa começou com placares largos e jogos emocionantes em todas as categorias disputadas
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

04 jul 2022 às 16:02

Publicado em 04 de Julho de 2022 às 16:02

Mais de 80 gols foram marcados no primeiro fim de semana de competição na Praia da Costa
Mais de 80 gols foram marcados no primeiro fim de semana de competição na Praia da Costa Crédito: Laila Pecoravi / Fecabes
O fim de semana marcou a abertura do 22ºCampeonato Estadual de Beach Soccer, nas areias da Praia da Costa, em Vila Velha. Com 16 jogos disputados entre sábado (02) e domingo (03), muitos gols foram marcados em todas as categorias disputadas no torneio.
No sábado (02), o dia começou com a disputa no masculino com as equipes do Grupo A. Vitória e Vila Velha fizeram o clássico da Região Metropolitana e a equipe dona da casa venceu por 7 a 3. No segundo jogo da rodada, Colatina fez um jogo fácil contra a equipe de Rio Novo do Sul. Sem dificuldades, a equipe colatinense aplicou o largo placar de 10 a 1 e garantiu a liderança do grupo. 
Já no feminino, os confrontos começaram com Vitória e Cariacica. A equipe da Capital venceu com facilidade por 11x1, garantindo a liderança do Grupo A. Dando sequência as goleadas do dia, Linhares e Rio Novo do Sul se enfrentaram em partida que foi dominada pela seleção linharense, que com o placar de 10 a 0 ficou na cola da equipe de Vitória na classificação.
A categoria master teve sua partida de estreia na competição com as seleções de Marechal Floriano e Vila Velha se enfrentando em um confronto muito acirrado. A equipe visitante levou a melhor e garantiu o placar de 5 a 2, além de assumir a liderança da categoria que é a única disputada em pontos corridos.

Veja Também

Instituto Viva Vida fica com a 4ª colocação no Brasileiro Sub-17 de Basquete

ES vai ter Centro de Excelência de Esportes para Pessoas com Deficiência

No domingo (03), o segundo dia de disputa começou com jogos emocionantes, viradas e disputas nos pênaltis. A partida de abertura foi com as seleções masculinas de Viana e Cariacica, que são do Grupo B, as equipes empataram em 3 a 3 no tempo normal e partiram para a decisão nos pênaltis. A equipe de Cariacica começou falhando em duas cobranças, mas se recuperou e garantiu o placar final de 5 a 4.
Na segunda partida do masculino, o show ficou por conta de Anchieta e Marechal Floriano. As equipes fizeram quatro gols no espaço de apenas um minuto, com dois para cada lado. A disputa foi acirrada durante toda a partida e a equipe de Anchieta levou a melhor com o placar final de 6 a 5.
Já no feminino, Afonso Cláudio goleou a dona casa por 8 a 0 e deixou complicada a situação da equipe de Vila Velha para a próxima rodada. No segundo jogo da categoria, Anchieta e Domingos Martins fizeram jogo equilibrado com o placar de 4 a 4 no tempo normal. Nos pênaltis, a goleira de Anchieta, Lelê Lopes, se destacou e defendeu duas cobranças antes de marcar o gol que garantiu a vitória de sua equipe. 
Na Master, que é a categoria com jogadores acima de 40 anos, Anchieta e Vitória se enfrentaram e chegaram ao placar de 3 a 3 no tempo normal. Já na prorrogação, melhor para a equipe anchietense, que marcou duas vezes e fechou o placar de 5 a 3.
Assim ficou a tabela de classificação do primeiro fim de semana do torneio:
Classificação do Estadual de Beach Soccer
Classificação do Estadual de Beach Soccer Crédito: Reprodução / Fecabes
A categoria Sub-17, que assim como a Master é estreante no torneio, teve cinco partidas realizadas no fim de semana, sendo quatro na categoria masculina e uma na categoria feminina. 
Resultados da categoria Sub-17
Resultados da categoria Sub-17 Crédito: Reprodução / Fecabes

SEMANA QUE VEM TEM MAIS!

A segunda rodada do 22º Campeonato Estadual de Beach Soccer começa no próximo sábado (09). Confira a tabela com os próximos confrontos:
Partidas da segunda rodada
Primeiras partidas da segunda rodada Crédito: Reprodução / Fecabes
Sequência de jogos
Sequência de jogos Crédito: Reprodução / Fecabes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Futebol Capixaba Grande Vitória Praia da Costa Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados