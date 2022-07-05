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PSG anuncia que Pochettino não é mais o técnico do clube

Especulações da saída do treinador já rondavam nos bastidores europeus depois da temporada abaixo do esperado com o clube francês.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jul 2022 às 09:15

Publicado em 05 de Julho de 2022 às 09:15

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Clube ficou pelo caminho em mais uma disputa fracassada da Liga dos Campeões Crédito: Reprodução Twitter
O PSG anunciou oficialmente a demissão do técnico Mauricio Pochettino nesta terça-feira (5). Em nota publicada à imprensa, o clube agradeceu o argentino pelos serviços prestados.
"O técnico argentino e sua equipe ingressaram no clube em janeiro de 2021. Ex-capitão do PSG, ele fez 84 partidas em todas as competições no banco parisiense. Sob sua liderança, o Paris Saint-Germain conquistou a Supercopa da França de 2020, a Copa da França de 2021 e o 10º título do Campeonato Francês de sua história, em abril passado. O clube gostaria de agradecer a Mauricio Pochettino e sua equipe pelo trabalho e desejar-lhes o melhor para o futuro", diz o comunicado.
O treinador tinha contrato com o clube francês até 2023, porém a ideia da diretoria é reformular a gestão da equipe depois da temporada abaixo do esperado - o brasileiro Leonardo deixou recentemente o cargo de diretor esportivo.

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O substituto será Christophe Galtier. De acordo com o jornal francês 'L'Equipe', ele assinará um contrato por dois anos e comanda a equipe nas atividades desta semana. O jornalista Fabrizio Romano, que é especializado no mercado de transferências do futebol, havia anunciado em suas redes sociais a ida de Galtier ao PSG.
Galtier tem 55 anos e foi zagueiro profissional. Desde 2009 é técnico e só comandou times franceses na carreira. O ex-jogador ficou por oito anos no Saint-Étienne, onde ganhou uma Copa da Liga, depois passou quatro temporadas no Lille, conquistando o Campeonato Francês. Na última temporada treinou o Nice.

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