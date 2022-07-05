PSG anuncia que Pochettino não é mais o técnico do clube

Clube ficou pelo caminho em mais uma disputa fracassada da Liga dos Campeões Crédito: Reprodução Twitter

O PSG anunciou oficialmente a demissão do técnico Mauricio Pochettino nesta terça-feira (5). Em nota publicada à imprensa, o clube agradeceu o argentino pelos serviços prestados.

"O técnico argentino e sua equipe ingressaram no clube em janeiro de 2021. Ex-capitão do PSG, ele fez 84 partidas em todas as competições no banco parisiense. Sob sua liderança, o Paris Saint-Germain conquistou a Supercopa da França de 2020, a Copa da França de 2021 e o 10º título do Campeonato Francês de sua história, em abril passado. O clube gostaria de agradecer a Mauricio Pochettino e sua equipe pelo trabalho e desejar-lhes o melhor para o futuro", diz o comunicado.

O treinador tinha contrato com o clube francês até 2023, porém a ideia da diretoria é reformular a gestão da equipe depois da temporada abaixo do esperado - o brasileiro Leonardo deixou recentemente o cargo de diretor esportivo.

O substituto será Christophe Galtier. De acordo com o jornal francês 'L'Equipe', ele assinará um contrato por dois anos e comanda a equipe nas atividades desta semana. O jornalista Fabrizio Romano, que é especializado no mercado de transferências do futebol, havia anunciado em suas redes sociais a ida de Galtier ao PSG.