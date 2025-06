Futebol

Como calor extremo virou preocupação no Mundial de Clubes

Times, jogadores e torcedores têm sofrido com as altas temperaturas nos Estados Unidos

Publicado em 25 de junho de 2025 às 13:37

Pausa para hidratação é obrigatória em partidas do Mundial com calor acima do comum Crédito: Foto: Roberto Schmidt/AFP

À medida que as temperaturas se aproximavam dos 32ºC no TQL Stadium, em Cincinnati, no último sábado para uma partida de futebol no Mundial de Clubes, o time alemão Borussia Dortmund postou nas redes sociais, “Nossos reservas assistiram ao primeiro tempo de dentro do vestiário para evitar o sol escaldante — nunca vi isso antes, mas com esse calor, faz todo sentido.”>

A mensagem foi acompanhada por uma fotografia dos jogadores que normalmente estariam à beira do campo, sentados de shorts e camisetas ao redor de uma mesa abastecida com bebidas.>

Jogadores, técnicos e torcedores já estavam preocupados com as altas temperaturas nas partidas na primeira semana da Copa do Mundo de Clubes, e agora uma onda de calor pelos Estados Unidos está elevando ainda mais as temperaturas.>

“A partida foi claramente influenciada pela temperatura,” disse Luis Enrique, técnico dos campeões europeus, PSG, após o jogo de abertura contra o Atlético de Madrid em Los Angeles começar ao meio-dia no horário local. “O horário é ótimo para o público europeu, mas as equipes estão sofrendo.”>

>

Nesta semana, partes do país estão prestes a ficar ainda mais quentes, incluindo locais onde estão acontecendo jogos de futebol. Oito das 11 cidades-sede estão na Costa Leste.>

O momento das partidas neste torneio é uma preocupação, com 35 dos 63 jogos começando antes das 17h no horário local, e 15 desses começando ao meio-dia. Apenas dois desses jogos do meio-dia estão sendo realizados no Mercedes-Benz Stadium em Atlanta, que é o único estádio coberto.>

Este torneio é uma espécie de treino antes da Copa do Mundo de 2026, que será jogada pelos Estados Unidos, Canadá e México na mesma época do ano. A abordagem da FIFA para proteger jogadores e fãs em tais condições provavelmente será analisada com mais rigor.>

“É difícil, mas temos que nos acostumar porque o torneio está aqui, e no próximo ano a Copa do Mundo também estará,” disse Aurelien Tchouameni, meio-campista da França e do Real Madrid.>

Jogadores e técnicos têm usado toalhas frias e gelo, aplicando-os na parte de trás do pescoço ou sobre a cabeça durante as pausas.>

Na base de treinamento do Real Madrid em Miami, o clube incluiu tendas aquecidas entre as estruturas temporárias que colocaram em prática antes da chegada da equipe para simular as condições que os jogadores enfrentariam. As temperaturas dentro das tendas podem variar de 35 a 50 graus Celsius, e a umidade sobe de cerca de 30% para 80% ao final da sessão.>

Equipes incluindo Manchester City e Juventus têm usado sessões de treinamento para tentar acelerar o processo de adaptação deliberadamente, com o técnico do City, Pep Guardiola, realizando longas sessões de treinamento no calor escaldante da Flórida na base da equipe em Boca Raton. A sessão da última sexta-feira durou quase duas horas em temperaturas que ultrapassaram os 32 graus.>

Phil Foden, o meio-campista do City, disse após a vitória da equipe no jogo de abertura (que teve início ao meio-dia na Filadélfia) que ele e seus companheiros de equipe tentaram jogar mais um jogo de posse para lidar com as condições.>

A Juventus tem espelhado seus horários de treinamento para coincidir com os horários de início das partidas, com o defensor Lloyd Kelly dizendo à imprensa após o jogo de abertura da equipe que havia treinado “nos últimos 10 dias nos horários mais quentes do dia.”>

Essa partida contra o Al Ain teve início às 21h na última quarta-feira, mas apesar da hora mais tardia, as condições em Washington ainda estavam quentes e úmidas o suficiente para que após a partida, o atacante americano Timothy Weah dissesse aos repórteres, “Eu só joguei um tempo, e parecia que eu estava morrendo lá fora. Estava realmente quente.”>

Os torcedores que compareceram às partidas também têm lutado contra o calor. Os maiores problemas têm ocorrido nos estádios abertos, onde há pouca ou nenhuma sombra para os torcedores.>

Na partida do Palmeiras contra o Al Ahly na quinta-feira, que começou ao meio-dia no MetLife Stadium em Nova Jersey, os torcedores mudaram de assentos para tentar estar em áreas sombreadas e no intervalo inundaram o interior em busca de abrigo e acesso à água.>

Os brasileiros não são estranhos a altas temperaturas, mas os torcedores do Palmeiras que fizeram a viagem ainda não estavam entusiasmados com o início antecipado, com um fã dizendo ao The Athletic, “Em casa, nossos jogos do campeonato não começam até depois das 16 ou 17h. Este não é um bom horário.”>

Os torcedor do clube egípcio Al-Ahly ecoaram esse sentimento. Muitos trouxeram crianças para o jogo e passaram partes da partida se refugiando em áreas com ar-condicionado para escapar do calor.>

A única referência a condições climáticas extremas nas regulamentações da FIFA para o torneio está no uso de pausas para resfriamento. Essas pausas no jogo são implementadas por volta dos 30 e 75 minutos em casos em que a temperatura de globo úmido — uma medida de calor, umidade, vento e luz solar — excede os 32 graus Celsius no campo. As pausas permitem que os jogadores se hidratem e usem medidas de resfriamento, como toalhas de gelo, e podem durar de 90 segundos a três minutos.>

Em resposta a perguntas do The Athletic, a FIFA disse que seus especialistas médicos “estão em contato regular com os clubes para abordar o gerenciamento do calor.” Também disse estar trabalhando com autoridades médicas locais.>

O Athletic relatou domingo que o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA tem trabalhado com a FIFA para desenvolver planos para todas as 11 cidades do país que se preparam para sediar jogos da Copa do Mundo no próximo ano. Uma vantagem é que alguns locais não utilizados neste verão, como o Estádio AT&T em Dallas e o NRG Stadium em Houston, são estádios cobertos.>

Este artigo foi publicado originalmente no The New York Times.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta