Futebol

Capixaba enfrenta o Fluminense pela Copa do Mundo de Clubes

Arthur Sales, do Mamelodi Sundowns, revela que quase foi para Tricolor, antes de ir para a base do Vasco

Publicado em 24 de junho de 2025 às 18:50

Arthur Sales, jogador do Mamelodi Sundowns Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Texto feito por Tiago Taam, do ge.globo>

A Copa do Mundo de Clubes da FIFA está recheada de encontros surpreendentes e inusitados. O torneio mais globalizado já feito no século XXI terá, nesta quarta-feira, o duelo decisivo entre Fluminense e Mamelodi Sundowns, válido pela última rodada do Grupo F. No time sul-africano, o atacante Arthur Sales, cria do Vasco, revisita um rival de longa data, que quase já foi a casa do jogador no Brasil.>

Até o momento, o Mamelodi Sundowns corre por fora para buscar uma classificação às oitavas de finais. No Grupo F, o time sul-africano possui três pontos conquistados, enquanto ocupa a terceira colocação. Apesar disso, a presença do time estrangeiro mais brasileiro do torneio tem surpreendido. Uma estreia com grande desempenho e uma derrota para o Borussia Dortmund, em jogo aberto com os alemães, enche o time dos canarinhos Arthur Sales e Lucas Ribeiro de esperança.>

Para se classificar nesta quarta-feira (24), o Mamelodi precisa apenas de si. Uma vitória contra o Fluminense faria o 'Masandawana' ultrapassar os tricolores rumo ao mata-mata. Após duas grandes exibições, o técnico Miguel Cardoso pode contar com um velho conhecido do clube das Laranjeiras. O atacante Arthur Sales, formado no Vasco, virou promessa em São Januário, jogou inúmeras vezes contra o Flu e já quase vestiu a camisa verde, branca e grená.>

>

Da base do Vasco para o futebol sul-africano

Nascido e criado no bairro Macafé, no município da Serra, o então pequeno Arthur Sales se destacava nas escolinhas da cidade. Logo aos 12 anos, o capixaba recebeu um convite para ser integrado ao Vasco, quando foi bem nos testes e permaneceu em São Januário até se tornar profissional. A parceria com o Cruz-Maltino, apesar de duradoura, não deu para marcar tantas saudades no torcedor. Foram apenas 10 jogos, sendo cinco destes no cenário mais caótico da história do clube: a campanha de 2021, na Série B, quando o time carioca terminou no 10° lugar, a pior marca do clube em torneios nacionais.>

"O Vasco é o meu clube de criação e o clube do meu coração. Eu sou vascaíno e a minha família toda é vascaína. Espero voltar a jogar em São Januário, porque não tive muitos momentos, mas creio que tem coisas boas reservadas ao futuro", declarou Arthur Sales ao ge.globo. >

No entanto, apesar do rápido momento no profissional, Arthur conseguiu demonstrar a sua qualidade. Em partida válida pelo turno daquela competição, o capixaba entrou no final da partida e deu uma linda assistência para Morato, que empatou o jogo, contra o Náutico, em São Januário. Pouco depois, por necessidade financeira, o Vasco vendeu o atacante ao Grupo City, por US$ 3 milhões, que foi direto para a Bélgica, jogar pelo Lommel SK.>

Na Europa, o destaque veio rápido, o que implicou em um retorno ao Brasil, para atuar no Bahia. Sem o mesmo brilho, Sales foi vendido ao Mamelodi Sundowns. O gigante da África do Sul era pouco conhecido no Brasil. A negociação surpresa, no entanto, abriu um novo mundo ao atacante, que se encantou com o país e voltou à grande fase. Até o momento, são 38 jogos, 9 gols e 9 assistências.>

"Eu estava na Bélgica, antes de chegar na África do Sul. Para nós, brasileiros, acho que temos muito mais coisas em comum com os sul-africanos do que com os belgas, no geral. Aqui as pessoas são parecidas com os brasileiros, são calorosas, alegres e te tratam melhor que os europeus. Minha esposa e meu filho amam o país, porque é um lugar que tem uma estrutura muito boa e acolheu os meus familiares da melhor forma", disse o atacante, em entrevista.>

O Mamelodi Sundowns é o grande campeão sul-africano. Desde 1996, Os Brasileiros (como o clube é conhecido) conquistaram 15 das 23 edições possíveis da primeira divisão. Além disso, o time da cidade de Pretoria já levantou três títulos continentais. Um deles, o mais importante, a Champions League da África, em 2016. Há duas semanas, Arthur Sales quase deu o bicampeonato aos Bafana, que perderam a decisão para o Pyramids, do Egito.>

"Eu não falei muito depois da final da Champions. Foi um baque muito grande, porque chegamos muito perto. Perder a final, te faz um vazio e uma dor muito grande. Na Liga, pelo menos, a gente terminou com felicidade. O Mamelodi fez história, com o recorde de pontos e gols na história do campeonato. Então, isso mostra que o nosso time é muito bom e vamos levantar a cabeça para chegar à Copa do Mundo de Clubes", contou o capixaba.>

Fluminense, um rival de longa data

O caminho do Mamelodi Sundowns, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA™ colocou um velho conhecido frente ao atacante Arthur Sales: o Fluminense. No Rio de Janeiro, em tempos de categorias de base, o capixaba enfrentou o Tricolor das Laranjeiras em diversas oportunidades. Além de adversário no campo, o atacante de coração vascaíno revelou quase ter ido parar em Xerém, antes mesmo de rumar a São Januário.>

"A partida contra o Fluminense vai ser muito legal. Joguei contra eles muitas vezes, então se tornou um clássico desde pequeno. Uma história boa é de quando eu quase fui parar em Xerém. Eu tinha onze anos, um antes de ir ao Vasco, e eles pediram para eu e minha família ficarmos no clube para eu fazer parte das categorias de base deles. Acabou que não fomos e um ano depois veio o Vasco", revelou Arthur Sales.>

Agora, pelo Mamelodi Sundowns, o capixaba planeja chegar ao último jogo do grupo, contra o Fluminense, para tentar a classificação histórica. Até lá, o time sul-africano enfrenta o Ulsan HD e o Borussia Dortmund. Nos sonhos de Arthur Sales, a última rodada terá enredos de muita emoção contra o clube que quase foi a casa do atacante.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta