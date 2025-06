Futebol

Bayern perde para Benfica e alemães entram no caminho do Flamengo

Bayern de Munique foi surpreendido pelos portugueses, perdeu por 1 a 0 e passou em segundo no Grupo C

Publicado em 24 de junho de 2025 às 18:28

Bayern perde para Benfica e alemães entram no caminho do Flamengo Crédito: Bayern de Munique

Diante de um Bayern (ALE) escalado com vários reservas, o Benfica (POR) surpreendeu, venceu por 1 a 0, e ficou com a liderança do Grupo C. O jogo, no Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos, fechou a participação das equipes na primeira fase. >

Com o resultado, o Benfica chegou a sete pontos e superou o próprio Bayern (6) para ficar com a liderança da chave. Ambos garantiram vagas nas oitavas de final, eliminando Boca Juniors (ARG) e Auckland City (NZE). O Flamengo, líder do Grupo D, será o adversário do Bayern na segunda fase do Mundial de Clubes. Já o rival do Benfica ainda não está definido: ele sai do duelo entre Espérance (TUN) e Chelsea (ING), que disputam a segunda vaga da chave dos rubro-negros.>

Schjelderup abriu o placar para o Benfica logo aos 12 minutos de jogo. Os portugueses, apesar de ficarem menos tempo com a bola, foram mais perigosos no primeiro tempo, especialmente nos momentos iniciais, quando criaram as principais chances. O goleiro Trubin, do Benfica, foi o grande nome da segunda etapa e manteve o 1 a 0. O Bayern acionou vários titulares, pressionou e até balançou as redes com Kimmich, mas o gol foi anulado.>

O jogo

Desde os primeiros minutos, o Benfica mostrou que queria mais que o empate - que seria suficiente - e se lançou ao ataque. Com um bom volume de jogo, os Encarnados pressionaram e criaram três chances claras antes dos 20 minutos. Aos 12, Schjelderup abriu o placar para os portugueses. O Bayern, por sua vez, controlou a posse de bola, mas pouco conseguiu produzir ofensivamente. A equipe alemã acabou ditando o ritmo mais lento dos 45 minutos iniciais, principalmente depois do início avassalador do Benfica.>

>

Kompany lançou mão de três titulares para o início do segundo tempo, em busca, ao menos, do empate, que daria a primeira colocação aos alemães. Com Kane, Olise e Kimmich, os bávaros produziram mais no setor ofensivo em 10 minutos do que em todo o primeiro tempo, mas viram Trubin, goleiro benfiquista, brilhar, quando não pecaram nas finalizações.>

Os alemães martelaram, mas não conseguiram o empate. Kimmich balançou as redes aos 15 minutos, mas o gol foi anulado. Pavlovic e Sané tiveram grandes chances, mas viram Trubin se tornar o nome do jogo, garantindo a vitória inesperada dos Encarnados.>

