Com show de Pedro, Flamengo goleia o Vitória-BA por 8 a 0 pelo Brasileirão

Rubro-Negro Carioca não tomou conhecimento do rival baiano e impôs a maior goleada da história dos pontos corridos no Brasileirão

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 23:07

Pedro marcou três gols na goleada do Flamengo sobre o Vitória-BA Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O Maracanã virou palco de um verdadeiro concerto do Flamengo, que atropelou o Vitória de maneira acachapante por 8 a 0 nesta segunda-feira (25), cravou a maior goleada da história do Brasileirão nos pontos corridos e se manteve na liderança isolada desta edição do torneio.

Arrascaeta regeu como maestro da orquestra e fez um gol, Samuel Lino bailou sobre os rivais com dois, e Pedro, o grande solista da noite, encantou a plateia ao marcar três vezes, o primeiro deles, aliás, configurou o gol de número 100 do atacante no estádio carioca. Ainda deu tempo de os reservas Luiz Araújo e Bruno Henrique entrarem para definir o 8 a 0, encerrando o espetáculo no Maracanã com chave de ouro em um samba de oito notas.

O Flamengo chegou aos 46 pontos em 20 jogos e continua na ponta da tabela, seguido pelo Palmeiras (42 pontos em 19 jogos) e Cruzeiro (41 pontos em 21). O Vitória-BA, por sua vez, estacionou nos 19 pontos e não conseguiu sair do Z-4. Os times voltam a jogar no domingo (31). O Flamengo recebe o pressionado Grêmio no Rio, enquanto o Vitória-BA, também em casa, mede forças com o Atlético-MG.

O Jogo

Rápido e fatal: foi assim que o Flamengo entrou em campo para encarar o Vitória-BA, que protagonizou dois erros em sequência com o goleiro Lucas Arcanjo e foi punido em ambas as vezes com gols: um de Samuel Lino, o primeiro do atacante com a nova camisa, e outro de Pedro, que marcou pela 100ª vez no Maracanã. Ainda deu tempo do maestro Arrascaeta, dono das assistências para os atacantes, fincar um golaço antes do intervalo.

A pausa do show durou somente 15 minutos porque o rubro-negro voltou ao gramado "on fire". Samuel Lino e Pedro repetiram a dobradinha antes de Luiz Araújo, substituto de Plata, deixar o dele, e ainda deu tempo de Pedro marcar o seu terceiro em um lance digno de Puskás, e Bruno Henrique, de pênalti, transformar o resultado na maior goleada da história dos pontos corridos.

