Brasil se despede das Eliminatórias com derrota para a Bolívia na altitude

Brasil se despede das Eliminatórias com derrota para a Bolívia na altitude

Com a derrota, a Seleção Brasileira termina a competição na quinta colocação. Já a Bolívia se garantiu na repescagem para a Copa do Mundo

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 22:52

Brasil se despede das Eliminatórias com derrota para a Bolívia na altitude
Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

A seleção brasileira foi derrotada nesta terça-feira (9) por 1 a 0 pela Bolívia na 18ª e última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Em El Alto, o Brasil realizou um jogo apático e fez uma despedida melancólica da competição. Miguelito, jogador do Santos, emprestado ao América-MG, fez o único gol do duelo e classificou sua seleção para a repescagem intercontinental.

Com a derrota, a Seleção Brasileira termina a competição na quinta colocação. Já a Bolívia se garantiu na repescagem para a Copa do Mundo

Brasil se despede das Eliminatórias com derrota para a Bolívia na altitude

O clube vai pleitear para que seja reconhecido como a primeira 'nação simbólico-cultural' do planeta

Flamengo solicitará a ONU que seja reconhecido como nação

Seleção brasileira terá de lidar com efeitos dos 4.150 metros

Jogadores do Brasil destacam desafio de jogar na altitude da Bolívia

Um jogo em uma altitude de 4.070 metros impede que haja parâmetro claro de comparação entre a partida desta terça e exibições anteriores da seleção brasileira. Mas é fato que o Brasil teve uma atuação limitada e nada empolgante. A chegada de Ancelotti ainda não foi capaz de reverter o cenário dentro de campo. A equipe vai melhor na defesa do que no ataque. O que preocupa é o tempo escasso para alterações sensíveis até o Mundial.

A seleção teve seu pior desempenho desde que as Eliminatórias passaram para o atual formato de pontos corridos (adotado em 1998 e com participação brasileira a partir de 2002). O Brasil termina na modesta quinta colocação, que em outras edições, levaria o País para a repescagem. A equipe, que teve três treinadores na competição (Fernando Diniz, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti), somou apenas 28 pontos.

Encerradas as Eliminatórias, a seleção brasileira voltará a se reunir em outubro. No dia 10, às 8h (de Brasília), enfrenta a Coreia do Sul, em Seul. Quatro dias depois, visita o Japão, em Tóquio, às 7h30. O Brasil ainda deve fazer mais seis amistosos até a Copa (dois em novembro, dois em março de 2026 e outros dois em junho de 2026).

O jogo

A seleção brasileira começou se lançando ao ataque, mas logo o ritmo do jogo mudou. A Bolívia se fez mais presente no setor ofensivo e arriscou finalizações de média e longa distância.

A defesa do Brasil mostrou consistência e conseguiu agir na maioria das ações ofensivas bolivianas, dificultando as finalizações. Faltou critério nas tomadas de decisão dos atacantes brasileiros. Houve oportunidades para concluir a gol que foram desperdiçadas.

Nas arquibancadas de El Alto houve mais emoção do que em campo. A cada gol que saía em Maturín, no jogo entre Venezuela e Colômbia, os torcedores reagiam e tentavam incentivar os atletas bolivianos.

No acréscimo do primeiro tempo, finalmente a partida ganhou seu primeiro momento de tensão. Quando Venezuela e Colômbia empatavam por 2 a 2, o VAR recomendou, em El Alto, a revisão de um pênalti para a Bolívia. Bruno Guimarães teria pisado levemente a ponta do pé de Roberto Fernández. O árbitro chileno marcou a penalidade. Miguelito cobrou, acertou o canto direito de Alisson e colocou a Bolívia em vantagem, aos 48 minutos do 1º tempo.

Ancelotti não gostou da marcação do pênalti e, após o apito de encerramento da etapa inaugural, foi cobrar a arbitragem.

O Brasil voltou para o segundo tempo em câmera lenta. Quando chegava ao ataque, não conseguia impor velocidade e via as jogadas serem sequencialmente interceptadas.

Os bolivianos diminuíram o nervosismo a cada notícia de gols da Colômbia contra a Venezuela. O Brasil tampouco demonstrava ímpeto de buscar o empate. Alisson praticou algumas boas defesas que evitaram uma derrota mais elástica dos donos da casa.

Morno, o segundo tempo serviu apenas para confirmar a vitória boliviana. O resultado pôs fim a um jejum de 16 anos sem triunfos da Bolívia sobre o Brasil.

