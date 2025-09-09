Home
Vitória planeja trocar gramado após ampliação do Salvador Costa

Vitória planeja trocar gramado após ampliação do Salvador Costa

Clube contratou empresa especializada para fazer um estudo

Sidney Magno

Editor-chefe do ge Espírito Santo / [email protected]

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 14:04

Gramado do estádio Salvador Costa
Gramado do estádio Salvador Costa Crédito: Clara Fafá/Vitória FC

A obra de ampliação do Salvador Costa está em fase final, com previsão para conclusão para o mês de novembro. Após aumentar a capacidade do seu estádio, o Vitória vai investir no seu gramado. O projeto do clube é em até três anos trocar o piso do Ninho da Águia.

Alvo de críticas dos times adversários e dos próprios jogadores, o gramado do Salvador Costa era irregular, cheio de buracos e servia até mesmo de estacionamento (em 2014) em dias de shows e grandes eventos no antigo ginásio do Álvares Cabral. Mas, desde agosto de 2019, quando o clube passou a fazer um tratamento especial, o piso do Ninho da Águia apresentou uma significativa melhora e, desde então, é um dos principais do Espírito Santo.

No entanto, apenar da atual condição, o clube vê como essencial a troca do gramado do estádio, em até três anos. "Em um projeto futuro seria tornar a realidade a troca do piso do Salvador Costa. Solicitamos uma empresa especialista para fazer esse levantamento para ter noção de um pré-orçamento para começar a se pensar para 2027 ou 2028", esclareceu Antônio Perovano, em entrevista ao ge.globo.

O presidente do Conselho Deliberativo do Alvianil revela que o novo gramado pode ser híbrido ou até mesmo 100% sintético. Qualquer uma das opções vai reduzir o custo de manutenção do piso.

"De acordo com a recomendação técnica da empresa especializada em pisos, é que seja de grama sintética ou grama mista (sintética + natural). Vamos aguardar um parecer dessa empresa, sem muita pressa, senão a gente começa a ser pressionado. Neste momento, estamos preocupados em entregar as arquibancadas", finalizou o dirigente.

