É campeão!

Prosperidade perde para o Estadual, mas é bicampeão capixaba feminino

Time de Vargem Alta garantiu as vagas para a Série A-3 do Brasileirão Feminino e para a Copa do Brasil

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 18:08

Prosperidade é bicampeão do Campeonato Capixaba Feminino Crédito: Carlos Alberto Silva

No ano passado, o Prosperidade acabou com uma hegemonia de quase uma década do Vila Nova. Hoje é o time de Vargem Alta quem inicia mais uma era de domínio no Campeonato Capixaba Feminino. Na tarde deste sábado, no jogo de volta das finais, disputado no estádio Engenheiro Araripe, o Prospê perdeu para o FC Estadual, por 2 a 0. Como goleou na ida, por 4 a 1, o clube do Sul do Estado sagrou-se bicampeão.

Com a necessidade de reverter o placar do jogo de ida, o FC Estadual foi quem mais teve atitude no primeiro tempo. No entanto, foram raras as oportunidades, diante de uma partida nervosa e muito física.

Na etapa final, o Estadual seguiu melhor e quase alcançou o seu objetivo. Aos 41 minutos, em cobrança de falta de Dani, a goleira Camilla falhou e, no rebote, Sara abriu o placar. Três minutos depois, Ludmilla recuperou uma bola na entrada da área, finalizou e contou com um desvio para fazer o segundo gol.

Faltava ainda um gol para o Estadual levar a disputa para as cobranças de pênalti. Nos acréscimos, aos 48, Dani completou um cruzamento da direita e balançou as redes. Porém, a arbitragem marcou impedimento, anulou o gol e o Prosperidade respirou aliviado.

Bicampeão estadual, o Prosperidade novamente vai representar o futebol capixaba nas competições nacionais da temporada 2026. O Prospê vai jogar a Série A-3 do Brasileirão Feminino e a Copa do Brasil.

Prosperidade é bicampeão do Campeonato Capixaba Feminino 1 de 51

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta