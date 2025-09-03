Anunciado

Técnico vice-campeão capixaba assume time da Séria A do Brasileirão

Rodrigo Chagas, ex-Porto Vitória, foi efetivado no Vitória-BA depois do triunfo sobre o Atlético-MG

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 15:12

Rodrigo Chagas assume o comando do Vitória Crédito: Vitória EC/Divulgação

O Vitória-BA efetivou Rodrigo Chagas como treinador do time profissional nesta quarta-feira (3). O técnico estava à frente do Porto Vitória no primeiro semestre deste ano, trabalho que livrou o clube do rebaixamento e levou até o vice-campeonato do Capixabão 2025, diante do Rio Branco. Além disso, ele também disputou cinco jogos pela Série D e quatro da Copa ES.

Anunciado como interino depois da demissão de Fábio Carille, ele assumiu o comando de forma definitiva depois de comandar o time na vitória sobre o Atlético-MG no último domingo (31), no Barradão, e ajudar a equipe a encerrar uma seca de seis jogos sem vencer.

Rodrigo totaliza seis passagens pelo Vitória-BA, sendo três como jogador e três como técnico. Ele assumiu o comando da equipe principal pela primeira vez em 2020, quando também passou de interino para efetivado e evitou o rebaixamento para a Série C. Antes de assumir o time profissional, o treinador comandou três jogos do sub-20 do Rubro-Negro depois de sair do Porto.

Como treinador à frente do Porto Vitória, Rodrigo Chagas tem 17 jogos, oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Já, pelo time principal do Vitória-BA, o treinador soma 35 jogos, 14 triunfos, 14 empates, sete derrotas e um aproveitamento de 53,3%.

