Técnico vice-campeão capixaba assume time da Séria A do Brasileirão

Técnico vice-campeão capixaba assume time da Séria A do Brasileirão

Rodrigo Chagas, ex-Porto Vitória, foi efetivado no Vitória-BA depois do triunfo sobre o Atlético-MG

Redação de A Gazeta

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 15:12

Rodrigo Chagas assume o comando do Vitória
Rodrigo Chagas assume o comando do Vitória Crédito: Vitória EC/Divulgação

O Vitória-BA efetivou Rodrigo Chagas como treinador do time profissional nesta quarta-feira (3). O técnico estava à frente do Porto Vitória no primeiro semestre deste ano, trabalho que livrou o clube do rebaixamento e levou até o vice-campeonato do Capixabão 2025, diante do Rio Branco. Além disso, ele também disputou cinco jogos pela Série D e quatro da Copa ES.

Rio Branco anuncia Cícero Júnior como novo treinador para a temporada 2026

Após o fim da construção das novas arquibancadas, estádio do Vitória vai poder receber aproximadamente 5.800 pessoas

Obra de ampliação do Salvador Costa está prevista para ser concluída em novembro

Anunciado como interino depois da demissão de Fábio Carille, ele assumiu o comando de forma definitiva depois de comandar o time na vitória sobre o Atlético-MG no último domingo (31), no Barradão, e ajudar a equipe a encerrar uma seca de seis jogos sem vencer.

Rodrigo totaliza seis passagens pelo Vitória-BA, sendo três como jogador e três como técnico. Ele assumiu o comando da equipe principal pela primeira vez em 2020, quando também passou de interino para efetivado e evitou o rebaixamento para a Série C. Antes de assumir o time profissional, o treinador comandou três jogos do sub-20 do Rubro-Negro depois de sair do Porto.

Como treinador à frente do Porto Vitória, Rodrigo Chagas tem 17 jogos, oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Já, pelo time principal do Vitória-BA, o treinador soma 35 jogos, 14 triunfos, 14 empates, sete derrotas e um aproveitamento de 53,3%.

