Geovani Silva celebra retirada de sonda e avanço na recuperação

Por meio de um vídeo em suas redes sociais, o ex-jogador celebra avanço no tratamento com fé e mensagens de gratidão

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 14:14

O ex-jogador capixaba Geovani Silva deu mais um passo importante no processo de recuperação de saúde. Nesta quinta-feira (4), ele publicou em suas redes sociais que não precisa mais do uso da sonda, após cerca de um mês em casa desde a alta hospitalar recebida no dia 5 de agosto.

“Hoje mais um dia de vitória! Fui liberado da sonda e vamos seguir frente com o tratamento e com a recuperação muscular. Agradeço a Deus e a todos pelas orações e pelo carinho. Deus tem nos sustentado por conta das orações de vocês. Gratidão!”, escreveu Geovani.

A família também destacou que o avanço é motivo de celebração. “Quero agradecer a Deus por mais essa vitória, tirei a sonda, e o tratamento foi feito. Agradeço às médicas que cuidaram de mim. Deus está sempre no controle, passo a passo estou melhorando. Um abraço a todos e continuem orando”, reforçou o ex-jogador.

Ídolo do futebol capixaba, Geovani vinha recebendo mensagens de apoio de torcedores e amigos desde sua internação. Agora, segue em tratamento e fortalecimento muscular, mantendo a esperança e a fé como guias na recuperação.

A internação

Geovani foi internado no fim de junho em estado grave após sofrer três paradas cardiorrespiratórias. Ele chegou a ser entubado e passou vários dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No fim de julho, foi transferido para o quarto, já consciente e interagindo com familiares, mas ainda sob cuidados intensivos.

