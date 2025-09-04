Eliminatórias

Sem sustos, Brasil faz o feijão com arroz e vence o Chile no Maracanã

Estevão, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães marcaram os gols da vitória da Seleção Brasileira sobre os chilenos e fizeram a festa da torcida

Filipe Souza Editor de Esportes e colunista / [email protected]

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 23:27

Em seu retorno à Seleção Brasileira, Paquetá deixou sua marca no Maracanã Crédito: Alexandre Loureiro/Agif

O Chile é um eterno freguês do Brasil. É tão freguês, que a Seleção Brasileira nem precisa de muito esforço para vencer. Com um jogo dominado, o Brasil derrotou os chilenos por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (4), no Maracanã e fez a alegria da torcida no que foi muito provavelmente o último jogo do time comandado por Carlo Ancelotti no país, antes da Copa do Mundo de 2026.

Estevão, Paquetá e Bruno Guimarães marcaram os gols que garantiram a vitória e colocou o Brasil com 28 pontos na tabela, na segunda colocação das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Já o Chile permanece enterrado na última colocação.

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira (9), às 20h30, em El Alto, a mais de 4.000 metros do nível do mar, para enfrentar a Bolívia. No mesmo dia e no mesmo horário, o Chile se despede das Eliminatórias diante do Uruguai, no estádio Nacional de Santiago.

O Jogo

O Brasil iniciou a disputa fazendo valer a distância do futebol praticado entre as duas equipes nas Eliminatórias. Posse de bola, troca de passes e jogadas em velocidade pelas laterais. A equipe comandada por Ancelotti até balançou as redes aos 5 minutos, mas o árbitro assinalou impedimento e invalidou o gol de Casemiro. Mesmo dominando as ações, a Seleção sofreu com a dificuldade em furar a defesa chilena.

Quando o torcedor já começava a ficar impaciente nas arquibancadas com a falta de profundidade e definição, o Brasil conseguiu chegar ao gol. Em boa jogada trabalhada, Raphinha saiu de frente para o gol e chutou firme, a bola resvalou no goleiro Vigouroux e foi em direção ao gol, quando Estevão apareceu para completar para as redes e fazer 1 a 0 Brasil.

Na sequência a Seleção conseguiu criar mais duas boas chances com Estevão e Gabriel Martinelli, mas os dois finalizaram para fora. Aos 45 minutos, o árbitro Alexis Herrera (VEN) expulsou o zagueiro Maripán por falta dura em Wesley. Mas com o auxílio do VAR, o juiz venezuelano suspendeu o cartão vermelho e aplicou apenas o amarelo.

O segundo tempo começou muito morno e a Seleção Brasileira só acelerou na reta final com reservas que queriam mostrar serviço para Ancelotti. Solicitado no grito pela torcida, Luiz Henrique colocou fogo no jogo e fez as jogadas de dois gols: primeiro o de Paquetá, de cabeça, e na sequência o de Bruno Guimarães, que aproveitou a sobra. 3 a 0 Brasil e festa dos mais de 57 mil torcedores que compareceram ao Maracanã.

