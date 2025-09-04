Ao Vivo

Zona Mista #41: Brasil enfrenta o Chile e 'Draft' da seleção brasileira

Vinícius Lima, Luca Lanes, Vitor Gregório e Caio Vasconcelos comandam a resenha desta quinta-feira (4)

O Zona Mista #41 chega com tudo nesta quinta-feira (1) trazendo uma análise sobre os convocados e expectativas para Seleção Brasileira, que joga contra o Chile nesta quinta-feira. Vinícius Lima, Luca Lanes, Vitor Gregório e Caio Vasconcelos comandam a resenha. Assista ao vivo no vídeo acima.