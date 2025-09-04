Zona Mista #41: Brasil enfrenta o Chile e 'Draft' da seleção brasileira

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 17:00
O Zona Mista #41 chega com tudo nesta quinta-feira (1) trazendo uma análise sobre os convocados e expectativas para Seleção Brasileira, que joga contra o Chile nesta quinta-feira. Vinícius Lima, Luca Lanes, Vitor Gregório e Caio Vasconcelos comandam a resenha. Assista ao vivo no vídeo acima.
