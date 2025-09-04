Julgamento

Bruno Henrique tem carreira em xeque e luta contra peso de mensagens

O jogador do Flamengo está sendo julgado nesta quinta-feira (4) por manipulação de resultados

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 12:42

Bruno Henrique está sendo acusado de manipulação de resultados Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo

Bruno Henrique, do Flamengo, será julgado nesta quinta-feira (4), a partir das 9h, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Caso seja condenado, poderá pegar uma suspensão de até dois anos do futebol. As principais provas contra o jogador, suspeito de integrar um esquema de apostas, são as mensagens interceptadas em investigação da Polícia Federal e do Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT).

Qualquer decisão tomada nesta quinta-feira é passível de recurso. Tanto condenação quanto absolvição. Se algum lado recorrer, o caso vai para o Pleno do STJD. Bruno Henrique deve prestar depoimento por vídeo. O julgamento promete movimentar o STJD e atrair um grande número de jornalistas. O atacante é acusado de ter forçado um cartão amarelo para beneficiar apostadores em 2023, em um jogo contra o Santos, no estádio Mané Garrincha (DF), pelo Campeonato Brasileiro.

O jogador se declara inocente. Bruno Henrique foi denunciado nos artigos 243 do CBJD e 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Ele será julgado em primeira instância pela Primeira Comissão Disciplinar do STJD. Além do jogador, o STJD vai julgar Wander Nunes, irmão do atacante, e outros que nas investigações apareceram como apostadores do caso: Claudinei Mosquete Bassan, Andryl Sales Nascimento e Douglas Ribeiro Barcelos.

O primeiro artigo (243) trata de "atuar deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende". E, com o enquadramento no 1º parágrafo, há o agravamento no caso de levar vantagem financeira, que foi o entendimento da procuradoria do STJD. Assim, a punição prevista para o primeiro artigo é de suspensão de 360 dias até 720 dias. Já o segundo artigo (243-A) trata da de "atuar, de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado de partida, prova ou equivalente". Neste caso, se o objetivo for alcançado (levar de fato o cartão), a punição é entre 12 e 24 partidas.

Relembre o caso

Bruno Henrique foi denunciado após ser alvo de um inquérito no STJD, que recomendou que ele fosse a julgamento. O caso veio à tona após relatórios de monitoramento do mercado de apostas indicarem movimentação incomum para o cartão amarelo de Bruno Henrique contra o Santos. Bruno Henrique, então, virou alvo de investigação por parte da Polícia Federal. Na Justiça do Distrito Federal, ele já virou réu e foi enquadrado no artigo 200 da Lei Geral do Esporte. "Fraudar, por qualquer meio, ou contribuir para que se fraude, de qualquer forma, o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado". A pena é de dois a seis anos de prisão, além de multa.

Todas as provas colhidas na investigação policial foram compartilhadas com o STJD. As principais são conversas entre Bruno Henrique e o irmão no Whatsapp. O jogo entre Flamengo x Santos ocorreu no dia 1º de novembro. Bruno Henrique recebeu o cartão amarelo, que seria o seu terceiro, no final da partida ainda levou um vermelho pouco depois. No dia 9 de dezembro, Wander manda uma mensagem longa para o atleta do Flamengo. Ele pede dinheiro emprestado para pagar pensão e o cartão de crédito. No meio da mensagem, ele afirma:

"No dia que você me deu ideia do cartão, eu apostei 3 mil pra ganhar 12 mil. Só que até nesta quinta-feira (04) eles não pagou, eles colocou a aposta sobre análise [sic], e o dinheiro está todo preso lá 12K. Aí estava pensando me ajuda nessa aí com 10 mil só pra resolver minhas coisas até esse dinheiro sair, pagar o cartão, pagar pensão dos meninos que esta atrasada, me estabilizar aqui. Eu não queria te pedir, só que eu não tenho outra solução, eu ia até fazer um empréstimo pra resolver isso mais [sic] eu não consegui, a única solução que tive a recorrer é você. Se você me ajudar nessa aí você vai me salvar não tenho nem mais onde recorrer, como não vou comprar a casa agora tira desse dinheiro da casa assim que resolver já reembolso esse valor que dá pra estabilizar. Me ajuda nessa aí por favor!".

No dia seguinte, 10 de dezembro de 2023, Bruno Henrique respondeu: "Vou ver isso aí Juninho" Na sequência, ele mandou uma espécie de comprovante bancário. O atleta do Flamengo ainda escreveu: "Pegando o dinheiro vc paga em".

Enquanto seu caso não foi julgado, Bruno Henrique seguiu atuando normalmente nos gramados. Sua primeira partida após a denúncia foi no dia 16 de abril, contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. De lá para cá ele se tornou capitão do Flamengo e fez até gol em mata-mata da Libertadores. A braçadeira foi adquirida após a saída de Gerson, para o Zenit (RUS), e o tento decisivo aconteceu no jogo de ida das oitavas de final, contra o Internacional.

