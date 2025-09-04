Seleção Brasileira

Brasil encara Chile nesta quinta, no último jogo em casa pelas Eliminatórias

Partida terá a presença de campeões mundiais e show de Ivete Sangalo e marcará a estreia de Carlo Ancelotti no Maracanã

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 11:20

Bruno Guimarães controla a bola no último jogo do Brasil contra o Chile, em Santiago Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira enfrenta o Chile na noite desta quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O confronto terá transmissão ao vivo de múltiplas plataformas do Grupo Globo.

Se vencer, e caso o Equador tropece contra o Paraguai, a Amarelinha assume a vice-liderança. Na lanterna, o Chile já não tem mais chance de classificação para o Mundial.

No último encontro entre as equipes, disputado em 10 de outubro do ano passado, a Seleção venceu por 2 a 1, de virada, em Santiago, com direito a gol no fim de Luiz Henrique, que está entre os convocados. Igor Jesus anotou o outro tento do Brasil.

O treinador Carlo Ancelotti e sua comissão técnica tiveram três dias de treinamento na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para o embate desta quinta. Além de vencer os chilenos e a Bolívia, na próxima terça (9), o objetivo para esta Data FIFA é também conhecer mais atletas capazes de ajudar a equipe.

Estreia de Ancelotti no Maracanã

O duelo desta noite marcará a estreia de Ancelotti no Maracanã, estádio descrito pelo próprio técnico como o “templo do futebol mundial”.

"Para mim é uma experiência nova, muito bonita, minha primeira vez no Maracanã, no templo do futebol mundial. Uma nova experiência que sempre terei nas minhas recordações."

Carlo Ancelotti está ansioso para comandar sua primeira partida no Maracanã pela Seleção Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Presença de campeões mundiais

A CBF convidou todos os campeões mundiais pela Seleção Brasileira para abrilhantar o jogo e receber uma homenagem de reverência e reconhecimento por sua importância para nossa vitoriosa história pentacampeã. A cerimônia acontecerá no intervalo.

Veja que já confirmou presença:

1958 e 1962 - Pepe;



1970 - Jairzinho, Brito, Gerson, Roberto Miranda, Dadá Maravilha e Paulo Cézar Caju;



1994 - Romário, Bebeto, Jorginho, Márcio Santos, Ronaldão, Mazinho, Taffarel, Mauro Silva e Branco;



2002 - Edilson, Kleberson, Lucio, Ricardinho, Denílson e Anderson Polga.



Campeões do mundo marcarão presença no jogo entre Brasil e Chile Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Histórico com o Chile

O duelo entre Brasil e Chile nesta noite será o 77º entre as seleções, adversárias desde 1916. Os brasileiros dominam em vitórias, com 54, contra oito triunfos chilenos, além de 14 empates. Foram 172 gols da Amarelinha e 62 da La Roja.

Artilheiros brasileiros do confronto: Pelé (10); Zico (7); Zizinho, Bebeto e Baltazar (5); Coutinho e Lagarto (4); Vavá, Ademir, Tesourinha, Sócrates, Ferreira, Roberto Dinamite e Nilo (3).

