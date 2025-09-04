Brasil encara Chile nesta quinta, no último jogo em casa pelas Eliminatórias

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 11:20
A Seleção Brasileira enfrenta o Chile na noite desta quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O confronto terá transmissão ao vivo de múltiplas plataformas do Grupo Globo.
Se vencer, e caso o Equador tropece contra o Paraguai, a Amarelinha assume a vice-liderança. Na lanterna, o Chile já não tem mais chance de classificação para o Mundial.
No último encontro entre as equipes, disputado em 10 de outubro do ano passado, a Seleção venceu por 2 a 1, de virada, em Santiago, com direito a gol no fim de Luiz Henrique, que está entre os convocados. Igor Jesus anotou o outro tento do Brasil.
O treinador Carlo Ancelotti e sua comissão técnica tiveram três dias de treinamento na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para o embate desta quinta. Além de vencer os chilenos e a Bolívia, na próxima terça (9), o objetivo para esta Data FIFA é também conhecer mais atletas capazes de ajudar a equipe.
O duelo desta noite marcará a estreia de Ancelotti no Maracanã, estádio descrito pelo próprio técnico como o “templo do futebol mundial”.
"Para mim é uma experiência nova, muito bonita, minha primeira vez no Maracanã, no templo do futebol mundial. Uma nova experiência que sempre terei nas minhas recordações."
A CBF convidou todos os campeões mundiais pela Seleção Brasileira para abrilhantar o jogo e receber uma homenagem de reverência e reconhecimento por sua importância para nossa vitoriosa história pentacampeã. A cerimônia acontecerá no intervalo.
O duelo entre Brasil e Chile nesta noite será o 77º entre as seleções, adversárias desde 1916. Os brasileiros dominam em vitórias, com 54, contra oito triunfos chilenos, além de 14 empates. Foram 172 gols da Amarelinha e 62 da La Roja.
Artilheiros brasileiros do confronto: Pelé (10); Zico (7); Zizinho, Bebeto e Baltazar (5); Coutinho e Lagarto (4); Vavá, Ademir, Tesourinha, Sócrates, Ferreira, Roberto Dinamite e Nilo (3).
