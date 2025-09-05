Home
>
Futebol
>
STJD revê penas e libera jogadores que haviam sido banidos há dois anos

STJD revê penas e libera jogadores que haviam sido banidos há dois anos

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva liberou Catatau, Tota e Romário, alvos da Operação Penalidade Máxima em 2023

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 16:45

Futebol
O atacante Ygor Catatau, ex-Vasco e Sampaio Corrêa foi banido do futebol Crédito: Ronald Felipe/SCFC

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) liberou para retornar ao futebol três jogadores que haviam sido banidos do esporte em 2023, por envolvimento com manipulação de partidas para ganhos ilícitos com apostas. São eles Ygor Catatau, ex-Vasco, Gabriel Tota, ex-Juventude e Ypiranga-RS, e Romário, ex-Vila Nova.

Recomendado para você

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva liberou Catatau, Tota e Romário, alvos da Operação Penalidade Máxima em 2023

STJD revê penas e libera jogadores que haviam sido banidos há dois anos

Aos 10 anos, jovem tupiniquim já inspira dentro e fora das quadras com talento e identidade cultural

Bryan Pereira, o menino indígena de Aracruz que une futebol e ancestralidade

Jogador substitui Kaio Jorge, cortado por lesão

Andreas Pereira, do Palmeiras, é convocado por Carlo Ancelotti

A mais alta instância do tribunal esportivo, o Pleno, avaliou os pedidos de reabilitação desses atletas, que tiveram duras punições há pouco mais de dois anos. No entendimento dos auditores, foram cumpridos os requisitos para o atendimento da solicitação, como o pagamento das multas estipuladas anteriormente e a apresentação de declarações de idoneidade.

Catatau, Tota e Romário foram alvos da Operação Penalidade Máxima, deflagrada pelo Ministério Público de Goiás, em maio de 2023 -atos de Romário deram origem à investigação. Os três receberam pena de multa e eliminação em seu julgamento inicial, porém batalharam para recuperar o direito de jogar e convenceram o STJD.

"Não há outro entender a não ser pelo pleno cumprimento dos requisitos", afirmou o subprocurador-geral do tribunal, Eduardo Araújo Rocha Ximenes. Os três atletas acompanharam presencialmente a sessão, no Rio de Janeiro, e mostraram emoção e alívio com a possibilidade de retornar ao futebol.

Leia mais

Imagem - Andreas Pereira, do Palmeiras, é convocado por Carlo Ancelotti

Andreas Pereira, do Palmeiras, é convocado por Carlo Ancelotti

Imagem - Paquetá celebra poder voltar a jogar ‘futebol leve’ e Luiz Henrique exalta ‘alegria’

Paquetá celebra poder voltar a jogar ‘futebol leve’ e Luiz Henrique exalta ‘alegria’

Imagem - Sem sustos, Brasil faz o feijão com arroz e vence o Chile no Maracanã

Sem sustos, Brasil faz o feijão com arroz e vence o Chile no Maracanã

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esportes Apostas

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais