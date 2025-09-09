Futebol

Flamengo solicitará a ONU que seja reconhecido como nação

O clube vai pleitear para que seja reconhecido como a primeira 'nação simbólico-cultural' do planeta

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 15:23

Zico em vídeo de pronunciamento oficial do Flamengo Crédito: CRF/Reprodução

Em campanha divulgada nas redes sociais, o Flamengo informou que pleiteará junto a Organização das Nações Unidas (ONU) de que seja reconhecido como a "primeira nação simbólico-cultural do planeta". A campanha foi divulgada pelo embaixador e ídolo Zico. O clube criou uma petição online onde os rubro-negros podem assinar o documento que será enviado ao órgão (peticao.flamengo.com.br). O Galinho de Quintino, em seu discurso, destaca os mais de 45 milhões de torcedores:

"Hoje, estou aqui não apenas como ídolo do Flamengo, mas como porta-voz de uma identidade que vai muito além do esporte, a nação rubro-negra. E faço isso porque o Flamengo não é apenas um time de futebol ou uma potência esportiva, o Flamengo é uma nação. Se fôssemos um país, teríamos a 36ª maior população do mundo, somos mais de 45 milhões de pessoas unidas sob uma mesma bandeira, por uma mesma cultura e por um mesmo sentimento que atravessa as gerações", disse em seu início de discurso.

"Por isso, venho em nome da nação rubro-negra declarar a intenção oficial do Flamengo em ser reconhecido pela Organização das Nações Unidas como a primeira nação simbólico cultural do planeta. Sim, a Nação quer ser reconhecida oficialmente como uma nação. Pleiteamos que a ONU reconheça que existe uma nação que se forma não pela geografia, mas pelo sentimento coletivo. Uma nação que tem sua música, histórias, heróis, costumes, tradições e, principalmente, um povo espalhado por todo o planeta. Se você apoia a nossa causa, assine a petição para que a ONU conceda à nação rubro-negra o status de primeira nação simbólico e cultural do mundo. Saudações rubro-negras", disse Zico, à Flamengo TV.

