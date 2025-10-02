Retomada

Botafogo vence Bahia, quebra tabu e retorna ao G-4 do Brasileirão

Com o resultado, o time alvinegro chegou aos 43 pontos, ocupando a quarta colocação, atrás apenas de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 00:08

Jeffinho deixou sua marca na vitória do Botafogo sobre o Bahia no Nilton Santos Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo voltou a sorrir no Campeonato Brasileiro. Após três derrotas e dois empates diante do Bahia desde 2023, o time carioca quebrou o tabu, ao vencer por 2 a 1, nesta quarta-feira (1), no Nilton Santos, e ainda reassumiu uma vaga no G-4 da competição.

Com o resultado, o time alvinegro chegou aos 43 pontos, ocupando a quarta colocação, atrás apenas de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Já o Bahia permaneceu com 40 pontos, em sexto, desperdiçando a chance de se aproximar do pelotão de frente após ter superado o Palmeiras na rodada passada.

O Jogo

O jogo começou em ritmo lento, marcado por cautela dos dois lados. O Bahia tinha mais posse e parecia mais confortável na construção das jogadas, mas não conseguiu transformar esse domínio em finalizações efetivas. O plano de bolas longas para Willian José pouco funcionou.

O Botafogo, por sua vez, superou um início travado e cresceu na partida. A equipe encontrou caminhos em jogadas rápidas, aproveitando os espaços que surgiam. Aos 26 minutos, Santi Rodríguez abriu o placar em chute certeiro, devolvendo confiança ao time e à torcida. Antes do intervalo, Cuiabano ainda perdeu uma chance clara de ampliar, enquanto Zé Guilherme acertou a trave na única chegada perigosa do Bahia.

O segundo tempo começou com intensidade máxima. Logo aos 30 segundos, Jeffinho aproveitou jogada bem trabalhada e desviou para o gol, colocando o Botafogo em vantagem de 2 a 0. O lance desmontou o adversário e deu tranquilidade ao time carioca.

O Bahia, porém, reagiu rapidamente. Aos nove minutos, Rodrigo Nestor arriscou de fora da área, a bola desviou em Kaio Pantaleão e enganou o goleiro Léo Linck, recolocando o time baiano no jogo. Era a senha para uma pressão que poderia mudar o rumo da partida.

A expectativa, no entanto, não se concretizou. Pouco depois, Sanabria recebeu o segundo cartão amarelo por simulação e foi expulso. Com um a menos, o Bahia até tentou se lançar ao ataque, mas esbarrou na solidez defensiva do Botafogo.

Com o cenário favorável, o Botafogo reduziu o ritmo, mas manteve o controle. A equipe se fechou com eficiência, bloqueou as investidas do rival e administrou a vantagem até o apito final, garantindo um triunfo estratégico na luta pelo título.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Internacional no sábado, às 18h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). No domingo, às 18h30, o Bahia recebe o Flamengo na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

