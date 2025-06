2ª Rodada

Botafogo e Palmeiras jogam pela Copa do Mundo de Clubes; Veja onde assistir

Brasileiros voltam a campo nesta quinta-feira (19) para jogos decisivos para o futuro na competição

Botafogo e Palmeiras voltam a jogar pela Copa do Mundo de Clubes nesta quinta-feira (19), jogos válidos pela segunda rodada da competição. O Verdão enfrenta o Al-Ahly, do Egito, no primeiro jogo do dia, às 13h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Já o Fogão vai encarar o Paris Saint-Germain no estádio Rose Bowl, na Califórnia, às 22h. Ambos os jogos serão transmitidos ao vivo pela TV Gazeta.>