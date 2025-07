Mercado de transferências

Botafogo chega a acordo com Atlético de Madrid pela venda de Almada

A negociação para o time espanhol pode ultrapassar R$ 190 milhões

O Atlético de Madrid anunciou, na tarde desta terça-feira (15), que chegou a um acordo com o Botafogo pela transferência do argentino Thiago Almada, campeão brasileiro e da Libertadores pelo Glorioso.>

Almada passará por exames médicos nos próximos dias e, se aprovado, assinará contrato com o Atletico. Os valores giram em torno de 30 milhões de euros (cerca de R$ 194 milhões na cotação atual), contando metas e bônus por performance.>

"O Atlético de Madrid e o Botafogo FR chegaram a um acordo para a transferência do argentino Thiago Almada, de 24 anos. Ele viajará a Madri para realizar os exames médicos necessários e, posteriormente, assinar o contrato para formalizar o negócio", escreveu o clube espanhol em nota.>

As negociações foram tocadas diretamente por John Textor, e a tendência é que parte das cifras seja utilizada pelo Alvinegro para capital de giro e resolver pendências operacionais, como pagamento de premiações e reforço de estruturas do dia a dia. Almada fez 26 jogos pelo Botafogo, onde marcou três gols e deu duas assistências. O argentino estava emprestado ao Lyon nos últimos meses. >

"O Botafogo informa que chegou a um acordo com o Atlético de Madrid para a transferência do meia argentino Thiago Almada, de 24 anos, ainda pendente de confirmação após o jogador passar pelos exames médicos e assinar contrato com o clube espanhol. Almada viajará para Madri para realizar os exames necessários e, posteriormente, assinar seu contrato para formalizar o acordo definitivo", informou o clube carioca.>