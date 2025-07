Agora no Everton

Alcaraz aponta 'mentiras' e diz que queria ter ficado no Flamengo

O meia do Everton deu entrevista à ESPN na saída de campo após a derrota por 3 a 0 para o Bournemouth, em Nova York. O time está em pré-temporada nos Estados Unidos

Publicado em 27 de julho de 2025 às 12:55

Alcaraz está de saída do Flamengo e irá para o Everton, da Inglaterra Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress

Alcaraz disse que falaram 'mentiras' sobre a sua saída do Flamengo, mas sem dar mais detalhes. Ele afirmou ainda que o técnico Filipe Luís e o diretor José Boto sabem o real motivo.>

"Não tenho muito o que dizer. O pouco tempo que passei no Flamengo foi muito bonito, tenho muito carinho pela torcida. Só tenho que dizer que tudo que disseram de mim é mentira. Falaram muitas coisas de mim. Filipe (Luís), (José) Boto e eu sabemos por que eu decidi sair. Só isso. Que as pessoas fiquem tranquilas. Eu realmente queria ficar no Flamengo, queria ficar porque sei o nível de jogador que sou. Tentaram colocar as pessoas contra mim", disse Alcaraz, à ESPN.>

Alcaraz não escondeu sua mágoa pela falta de espaço no Rubro-Negro. Emprestado ao Everton em janeiro pelo Flamengo, Alcaraz foi comprado em maio pelo clube inglês, que exerceu o direito de compra.>

"A verdade é que em todos os clubes que passei fui bem. E não foi o caso neste. Sempre que coloquei a camisa do Flamengo, sabia a responsabilidade que tinha, o que tinha que fazer. Depois que falaram que não encontraram a posição, obviamente que não gostei. Sou jogador e posso me acomodar em qualquer posição. Hoje aconteceu de eu jogar em uma posição totalmente nova e tratei de me habituar", continuou Alcaraz.>

Filipe Luís disse que Alcaraz 'decidiu sair'. Em fevereiro, após a saída do meia argentino por empréstimo, o técnico flamenguista falou sobre a conversa que teve com o jogador.>

"Eu fui muito sincero com ele e falei: "Nesse momento, você está atrás dos que estão na sua posição. Você pode disputar posição com o Arrascaeta, mas tem o Gerson, que joga ali. Você pode disputar posição de volante, mas tem quatro volantes. Você está atrás de todos eles". Ele falou "Ok, eu aceito isso, vou brigar pelo meu lugar no time". Falei o que achava que ele precisava melhorar, foi uma conversa muito sincera. Ele jogou bem, fez o gol. E, no outro dia, decidiu sair. Eu fico triste, porque sinto que é um fracasso meu o Alcaraz ter saído, não ter dado certo na minha mão", disse Filipe Luís, em coletiva em fevereiro.>

Alcaraz já havia explicado sua saída anteriormente e disse que ela envolveu 'outras pessoas'. Em fevereiro, o argentino falou ao jornal inglês The Guardian que deixar o Flamengo não foi uma escolha sua.>

"Eu estava feliz no meu período no Brasil com o Flamengo, mas aconteceram coisas que envolveram outras pessoas, não comigo diretamente. Então, mesmo antes do Everton mostrar interesse, eu estava pensando que adoraria voltar para a Premier League, porque é a melhor liga do mundo", completou Alcaraz, ao The Guardian, em fevereiro.>

