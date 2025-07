Futebol

Vasco sofre nova punição da Fifa por dívida, mas 'confia na reversão'

O Vasco está impedido de registrar jogadores depois de sofrer um novo transfer ban da Fifa.

Publicado em 15 de julho de 2025 às 17:27

O clube foi punido por uma dívida pela contratação do Sforza Crédito: Leandro Amorim/Vasco

O Vasco está impedido de registrar jogadores depois de sofrer um novo transfer ban da Fifa. O clube foi punido devido a uma dívida com o Newell's Old Boys, da Argentina, ela contratação do meia Sforza. O Vasco recebeu uma ordem da Fifa em junho.>

A determinação era para o pagamento de US$ 2,3 milhões (R$ 12,8 milhões na cotação atual) ao Newell´s Old Boys e mais uma quantia referente à multa para não sofrer o transfer ban.>

O Cruz-Maltino não regularizou a situação. Desta forma, foi incluído em lista divulgada pela Fifa nesta terça-feira (15). Em nota, a diretoria disse estar "tomando todas as providências jurídicas necessárias". O Vasco apontou ainda confiar "na reversão da penalidade".>

É o segundo transfer ban do Vasco em poucos meses. Em maio, o clube foi punido por uma dívida com o Nantes, da França, pela contratação de Adson, mas a decisão foi revertida posteriormente. O clube entregou à Justiça, em maio, um plano de pagamento aos credores na Recuperação Judicial. Os pagamentos devem ser realizados dentro deste escopo, segundo as regras.>

>

Confira a nota completa do Vasco da Gama:>

"O Vasco da Gama informa que está tomando todas as providências jurídicas necessárias para reverter a decisão publicada nesta data pela FIFA, que impôs ao clube uma sanção de registration ban em decorrência de processo movido pelo Newell's Old Boys. Nos termos da legislação brasileira relativa à recuperação judicial, o pagamento da obrigação questionada encontra-se legalmente suspenso. Além disso, decisões recentes do Comitê Disciplinar da FIFA têm reconhecido a soberania das leis nacionais nesses casos, afastando a aplicação de sanções esportivas quando demonstrada a incompatibilidade com a legislação local. O clube confia na reversão da penalidade, assim como já ocorreu em procedimento movido pelo Nantes, e reitera seu compromisso com a condução responsável e transparente de seu processo de reestruturação".>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta