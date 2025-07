Discriminação Racial

Dirigente do Flamengo tem fala racista sobre atletas africanos, diz especialista

Diretor do Observatório de Discriminação Racial no Futebol condenou a frase de Alfredo Almeida, que associou jogadores da África a apenas valências físicas

Publicado em 15 de julho de 2025 às 17:07

Alfredo Almeida, diretor da base do Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Alfredo Almeida, novo diretor das categorias de base do Flamengo, concedeu uma coletiva de imprensa de apresentação na tarde desta segunda-feira (14), no sede do clube. Porém, o que deveria ser uma entrevista protocolar, deu lugar a uma fala polêmica e despertou a atenção negativa de especialistas nos estudos raciais. >

Ao ser questionado sobre a tentativa de promover uma volta às origens na formação do jogador brasileiro, priorizando a criatividade sobre a parte física, o português respondeu:>

"Aquilo que o atleta brasileiro tem, provavelmente não há em mais nenhuma parte do mundo. Tem a ver com o dom, a magia, a irreverência, a bola fazer parte do corpo, a relação com a bola. Isso não existe em quase parte nenhuma do mundo. Depois, existem outras zonas do globo onde há outras valências. Como, por exemplo, a África tem valências físicas como quase nenhuma parte do mundo. Se quisermos ir para a parte mental, temos que ir a outras zonas da Europa, do globo", disse Almeida.>

Em reportagem do grupo ge.globo, foi procurado o diretor do Observatório de Discriminação Racial no Futebol, Marcelo Carvalho, que condenou a declaração do dirigente do Rubro-Negro.>

>

"É algo que muito se reproduziu, mas não existe estudo sobre as características específicas para jogadores europeus e africanos. Essa fala reforça estereótipos que se tinham e ainda se têm da população negra. A frase reproduz uma ideia de eugenia. Que ao europeu cabe a inteligência. E a força, aos africanos. Por mais que a gente tenha jogadores cerebrais, lideranças negras no futebol, as pessoas no futebol continuam reproduzindo essas ideias racistas", afirmou o diretor.>

Alfredo Almeida chegou ao Brasil em janeiro de 2025 como braço direito de José Boto, diretor do futebol profissional, e atuava especialmente junto à comissão técnica e às categorias de base. Mas, na última semana, com a demissão de Carlos Noval do comando das categorias de base do Flamengo, o português recebeu a responsabilidade de cuidar da formação dos jovens rubro-negros.>

Pedido de desculpas de Almeida

A assessoria de imprensa do Flamengo enviou um pedido de desculpas de Alfredo Almeida. Leia na íntegra:>

"Durante a entrevista coletiva de minha apresentação como diretor da base do Flamengo, fiz uma explanação mais ampla sobre os diferentes perfis de atletas ao redor do mundo e as valências que costumam ser observadas por clubes no processo de formação e recrutamento. Um trecho específico da minha fala, isolado do contexto geral, acabou gerando interpretações que em nada refletem meu pensamento. Por isso, peço desculpas se a forma como me expressei causou qualquer desconforto. Não houve, em momento algum, a menor intenção de soar discriminatório. Tenho total consciência de que há atletas com grande capacidade tática no futebol africano, assim como existem jogadores europeus com enorme talento criativo e brasileiros com impressionante força física. As características dos jogadores não se limitam à sua origem geográfica. Reforço meu respeito a todas as culturas, povos e escolas do futebol. Sigo comprometido com o trabalho de formação no Flamengo, pautado por valores como inclusão, diversidade, ética e desenvolvimento integral dos nossos atletas.">

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta