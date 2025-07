Inscrição para comprar ingressos da Copa-2026 começa em setembro

Expectativa

A Fifa anunciou que a primeira data para as inscrições no site da entidade será no dia 10 de setembro

Publicado em 15 de julho de 2025 às 15:51

A Fifa (Federação Internacional de Futebol) anunciou nesta terça-feira (15) que começa em setembro o período de inscrições para os torcedores interessados em participar dos sorteios dos ingressos para a Copa do Mundo em 2026. A primeira data para as inscrições no site da entidade será no dia 10 de setembro, quando os torcedores poderão solicitar a chance de comprar ingressos.>

"Após o incrível sucesso do Mundial de Clubes nos Estados Unidos, a expectativa para a Copa do Mundo está em novos patamares. Estamos ansiosos para receber o mundo de volta à América do Norte, com Canadá, Estados Unidos e México sediando o que será o maior e mais importante evento esportivo de todos os tempos. Incentivamos os torcedores de todos os lugares a se prepararem para garantir seus lugares", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.>

No site oficial para a comercialização dos bilhetes há uma recomendação para os torcedores registrarem interesse. Conforme a entidade, esse registro de interesse garante que eles sejam informados sobre as datas de venda de ingressos, as próximas etapas e os processos. Segundo a Fifa, haverá várias fases distintas de venda de ingressos, nas quais pode haver diferença nos processos de compra, métodos de pagamento e benefícios, com os detalhes completos de cada fase a serem divulgados nos próximos meses.>

De acordo com o The New York Times, a entidade planeja repetir o modelo adotado na Copa de Clubes, com a venda dos ingressos seguindo um modelo de precificação dinâmica, com os valores flutuando de acordo com a demanda. No documento da candidatura "United" para sediar a Copa do Mundo, os três países apresentaram uma estimativa de US$ 1,8 bilhão (R$ 10 bilhões) de receita com a venda de ingressos. A projeção foi descrita como "conservadora".>

Por enquanto, estão disponíveis apenas os ingressos que fazem parte dos pacotes de hospitalidade, que incluem serviços exclusivos. Os preços variam de US$ 1.350 (R$ 7.500) a US$ 73.200 (R$ 406 mil). Segundo a Fifa, a expectativa é receber em torno de 6,5 milhões de torcedores durante a competição. Na Copa de Clubes, foram 2,5 milhões. A edição de 2026 da Copa do Mundo será a primeira com 48 seleções, ante 32 até a do Qatar, em 2022.>

"Devemos desenhar o Mundial do século 21. O futebol não se limita a Europa e a América Latina", afirmou Infantino em 2017, quando a Fifa anunciou a expansão no número de seleções. Ao todo, serão 104 partidas disputadas em 16 cidades nos três países-sede, com as equipes divididas em 16 grupos com três times cada. Os dois primeiros passam de fase, com as 32 seleções passando a se enfrentar em partidas de mata-mata.>

Até o momento, 13 seleções estão confirmadas. Além das três anfitriãs, dez alcançaram suas vagas por meio das disputas classificatórias. A seleção brasileira assegurou seu lugar em junho, com uma vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, confirmando sua 23ª classificação e ampliando seu recorde como único país a participar de todos os Mundiais. Maior vencedor, o Brasil vai buscar seu sexto título. O último foi conquistado em 2002, na Coreia e no Japão.>

As demais equipes que carimbaram o passaporte são: Argentina, Austrália, Equador, Irã, Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Jordânia e Uzbequistão. A Fifa já havia anunciado também que o sorteio para definir os confrontos da fase de grupos será realizado em dezembro. A entidade não especificou o dia exato, nem o local. A definição das chaves para o Mundial pode ocorrer antes mesmo de todos os países classificados serem conhecidos. O prazo máximo até o fim de todas as Eliminatórias é março de 2026.>

"O esplendor, a cultura e o sabor único de cada uma das nossas 16 cidades-sede estarão em plena exibição enquanto a Copa do Mundo mostra ao mundo tudo o que a América do Norte tem a oferecer", disse o presidente da Fifa. "Estamos ansiosos para receber equipes e convidados de todos os continentes para celebrar o belo esporte em seu palco mais majestoso.">

Apesar da mensagem em tom receptivo, pairam dúvidas sobre o acesso aos Estados Unido em meio às políticas restritivas impostas pelo governo de Donald Trump. Recentemente, o republicano proibiu a entrada de cidadãos de 12 países, com exceção para quem possui visto válido ou permanente ou quem tem dupla nacionalidade.>

A medida atinge o Irã, um dos 13 países que já garantiram vaga no Mundial. O veto, porém, também prevê exceções para jogadores, técnicos, funcionários e parentes de membros da seleção asiática, mas bloqueia a entrada de torcedores. A Copa começa numa quinta-feira, 11 de junho de 2026, no estádio Azteca, na Cidade do México, com a final programada para um domingo, 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, mesmo estádio que recebeu a decisão da Copa de Clubes vencida pelo Chelsea.>

