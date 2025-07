Novidade

Mostra itinerante sobre futebol feminino desembarca em Vitória

A Caravana do Futebol Feminino acontece na Praça do Papa, entre os dias 14 e 20 de julho

Publicado em 14 de julho de 2025 às 18:35

Super Pong na Caravana do Futebol Feminino Crédito: Caravana do Futebol Feminino/Divulgação

A capital capixaba recebe a Caravana do Futebol Feminino Petrobras, entre os dias 14 e 20 de julho. O projeto, que é uma mostra itinerante e percorrerá 24 municípios, em 12 estados e no Distrito Federal, desembarcou na Praça do Papa, em Vitória, e funciona de segunda a domingo, com entrada gratuita.>

A ideia é mobilizar a população para a realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino no Brasil em 2027, propagar o futebol feminino, aproximando o público dessa modalidade e incentivando as meninas a se inserirem no esporte através de ativações e atividades digitais e presenciais. Influenciadoras e jogadoras profissionais também estarão presentes.>

Tecnologia e interatividade

Um grande atrativo da Caravana do Futebol Feminino é a estrutura tecnológica e interativa, desenvolvida por uma empresa que mistura arte, tecnologia, arquitetura e design, oferecendo experiências imersivas e educativas para todos os públicos. Na ativação, terão as seguintes atividades:>

Photo Opportunity – Você com as estrelas: o público escolhe até 4 jogadoras da Seleção e cria uma foto personalizada ao lado delas para compartilhar nas redes.



o público escolhe até 4 jogadoras da Seleção e cria uma foto personalizada ao lado delas para compartilhar nas redes. Cabine IA – Amiga virtual: a inteligência artificial responderá perguntas sobre a história do futebol feminino e das jogadoras brasileiras, utilizando uma linguagem acessível para todos os públicos.



a inteligência artificial responderá perguntas sobre a história do futebol feminino e das jogadoras brasileiras, utilizando uma linguagem acessível para todos os públicos. Social Snap – Mosaico de fotos: o painel vivo exibe, em tempo real, as fotos postadas com a hashtag da campanha, estimulando o engajamento da comunidade.



o painel vivo exibe, em tempo real, as fotos postadas com a hashtag da campanha, estimulando o engajamento da comunidade. Super Pong – Jogo colaborativo: é uma instalação inspirada nos videogames clássicos e no totó, onde até 8 pessoas jogam em um campo virtual utilizando controles físicos.



é uma instalação inspirada nos videogames clássicos e no totó, onde até 8 pessoas jogam em um campo virtual utilizando controles físicos. Experiência Audiovisual – Histórias do futebol: são vídeos curtos sobre momentos marcantes do futebol feminino, exibidos em uma instalação visual envolvente.

Caravana do Futebol Feminino Crédito: Caravana do Futebol Feminino/Divulgação

Importância do projeto

"O futebol feminino brasileiro tem uma história riquíssima que está acontecendo agora. A gente acredita que aproximar o público do esporte e das atletas é essencial para posicionar o futebol feminino brasileiro no patamar que ele deve ocupar. A Copa do Mundo de 2027 será, sem dúvida, um impulsionador importante, mas entendemos que a verdadeira transformação virá com a formação de uma nova geração de torcedores apaixonados, que acompanham as jogadoras e campeonatos. Estamos investindo nessa conexão emocional, de forma a contribuir com um destaque ainda maior da modalidade no país", destaca Alessandra Teixeira, gerente de Patrocínios da Petrobras, empresa viabilizadora do evento.>

A travessia, cujo desejo é impactar mais de 30 mil pessoas presencialmente, começou em Duque de Caxias, passou por Niterói, Rio de Janeiro e Macaé, até chegar à Vitória. Depois, migra para Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Salvador e Brasília, e tem encerramento previsto para o dia 04 de dezembro.>

