Real Madrid quer Mundial de Clubes a cada 2 anos, mas Fifa não se empolga

Apesar da eliminação com goleada para o PSG, o Real Madrid aprovou a competição e sugeriu que o torneio acontecesse a cada dois anos

O interesse merengue está atrelado ao seu sucesso comercial durante o Mundial.