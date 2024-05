Contratações

Vitória apresenta Marcudinho e Rodrigo Rocha para a disputa da Copa ES

Atacante e zagueiros foram anunciados nos últimos dias e vão reforçar o elenco para a sequência da competição. Alvianil enfrenta a Desportiva neste sábado (11)

Rodrigo Rocha (esquerda) e Marcudinho (direita) são os novos reforços do Vitória. (Clara Fafá/Vitória FC)

Breno Coelho Estagiário / [email protected]

Buscando melhorar a qualidade do elenco que disputa a Copa Espírito Santo 2024, o Vitória apresentou mais dois reforços nesta quinta-feira (9). Trata-se do zagueiro Rodrigo Rocha, vindo do Tirol, do Ceará, e de um velho conhecido da torcida alvianil, o atacante Marcudinho, que veio do Rio Branco-VN.

Chegando para a sua primeira passagem no futebol capixaba, o zagueiro Rodrigo Rocha se apresentou para os torcedores e disse o que eles podem esperar dele em campo. "Marcação, sou um jogador bem disposto na marcação, com comprometimento tático e com a equipe", declarou.

Rodrigo foi campeão da 2ª divisão do Campeonato Cearense pelo Tirol, sempre como titular. O atleta de 23 anos teve uma passagem de dois anos no São Gonçalo, onde teve parte de sua formação, antes de ir para o Nordeste.

Já o atacante Marcudinho dispensa apresentações. Está de volta ao Vitória, após uma passagem curta pelo clube na disputa da Série D em 2023. Ele chega em alta, após ter sido vice-campeão capixaba pelo Rio Branco-VN, inclusive tendo sido responsável pela eliminação do Alvianil nas semifinais, marcando um gol na partida de ida.

"Eu volto agora mais maduro, mais experiente de outras competições. E o Vitória é um clube gigante. Quando teve a oportunidade de voltar pra cá, não pensei duas vezes. Tive outras propostas, mas quando veio a do Vitória já acertei logo", afirma o jogador, que já chega para disputar um clássico contra o seu ex-clube, a Desportiva Ferroviária.

A partida será apenas a segunda do Vitória na competição. Na estreia, o time de Bento Ferreira derrotou o Capixaba por 2 a 1. Agora, contra a Tiva, terá um grande rival pela frente. O jogo acontece neste sábado (11), às 15h, no estádio Salvador Costa, casa do Alvianil.

