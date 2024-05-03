Vitória apresenta última leva de reforços para a Copa Espírito Santo

Guilherme, Marcelinho e Léo Xavier são as últimas contratações do Vitória para a Copa ES Crédito: Clara Fafá/Vitória FC

O elenco do Vitória está fechado. Nesta quinta-feira (2) o Alvianil de Bento Ferreira apresentou seus últimos reforços para a disputa da Copa Espírito Santo 2024. O lateral-esquerdo Guilherme, o atacante Marcelinho e o volante Léo Xavier chegam para buscar espaço no time treinado por Rafael Jaques.

14 jogadores foram apresentados nos últimos dias e, com isso, o elenco do Vitória foi drasticamente reformulado em relação ao grupo que fez parte da campanha decepcionante do clube no Campeonato Capixaba. Conheça abaixo os últimos reforços do Alvianil.

Guilherme

Guilherme, novo lateral-esquerdo do Vitória Crédito: Clara Fafá/Vitória FC

Polivalente, o lateral-esquerdo Guilherme também pode ser utilizado no meio de campo, o que pode render pontos junto à comissão técnica. O jogador está imbuído no objetivo de levar o Vitória à Série D do Brasileiro no ano que vem.

"Estou muito feliz, agradeço à diretoria e comissão técnica pela confiança em meu trabalho. Agora é trabalhar para que a gente possa conquistar os nossos objetivos, que é conquistar esse título e garantir o calendário nacional do ano que vem para o Vitória", disse.

Marcelinho

Marcelinho chega para compor o ataque do Vitória Crédito: Clara Fafá/Vitória FC

Junto com Guilherme, o atacante Marcelinho teve parte de sua formação feita no Palmeiras. A experiência dá ao jogador a certeza de que terá uma disputa sadia pela vaga de titular do técnico Rafael Jaques.

"O nosso elenco é muito bem qualificado, com bagagem. Então, em cada jogo a comissão técnica vai ter a sua formação, seu estilo de jogo diferente, mas eu creio que estamos numa situação muito boa, independente de quem vai estar de titular ou entrar durante o jogo, o intuito de todos é ajudar", afirmou.

Léo Xavier

Léo Xavier reforça a volância do Vitória Crédito: Clara Fafá/Vitória FC

Versátil, o atleta de 22 anos também atua como meia e como zagueiro, dando diversas opções para o treinador. O volante Léo Xavier chega com discurso afinado, em busca de trazer a vaga em uma competição nacional para o Alvianil.

"A minha explicativa é a melhor possível. Chegando agora no estado, sabendo do tamanho da instituição que é o Vitória no estado. Trabalhar forte pra gente sair com o nosso objetivo e botar o Vitória na Série D do ano que vem", finaliza.

Com isso, o elenco do Vitória para a disputa da Copa Espírito Santo 2024 ficou assim:

Goleiros

André



Luís Carlos



Lucca (base)



Mateus Thiago (base)



Zagueiros

Vitor Vellaske



Matheus Goveia



Tiago Bettim



Laterais

Guilherme



Wadson



Caio Ferraz



Schneider (base)



Volantes/Meias

Abuda



Renzo



Gil Mineiro



Léo Xavier



João Paulo



Zizu



Bruno Paixão



Edmundo (base)

Atacantes

Marco Antônio



Kaiky (base)



Marcelinho



Patrick



Filipe Carvalho



John



PK (base)

