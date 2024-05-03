Vitória apresenta última leva de reforços para a Copa Espírito Santo

O elenco do Vitória está fechado. Nesta quinta-feira (2) o Alvianil de Bento Ferreira apresentou seus últimos reforços para a disputa da Copa Espírito Santo 2024. O lateral-esquerdo Guilherme, o atacante Marcelinho e o volante Léo Xavier chegam para buscar espaço no time treinado por Rafael Jaques.
14 jogadores foram apresentados nos últimos dias e, com isso, o elenco do Vitória foi drasticamente reformulado em relação ao grupo que fez parte da campanha decepcionante do clube no Campeonato Capixaba. Conheça abaixo os últimos reforços do Alvianil.
Guilherme
Polivalente, o lateral-esquerdo Guilherme também pode ser utilizado no meio de campo, o que pode render pontos junto à comissão técnica. O jogador está imbuído no objetivo de levar o Vitória à Série D do Brasileiro no ano que vem.
"Estou muito feliz, agradeço à diretoria e comissão técnica pela confiança em meu trabalho. Agora é trabalhar para que a gente possa conquistar os nossos objetivos, que é conquistar esse título e garantir o calendário nacional do ano que vem para o Vitória", disse.
Marcelinho
Junto com Guilherme, o atacante Marcelinho teve parte de sua formação feita no Palmeiras. A experiência dá ao jogador a certeza de que terá uma disputa sadia pela vaga de titular do técnico Rafael Jaques.
"O nosso elenco é muito bem qualificado, com bagagem. Então, em cada jogo a comissão técnica vai ter a sua formação, seu estilo de jogo diferente, mas eu creio que estamos numa situação muito boa, independente de quem vai estar de titular ou entrar durante o jogo, o intuito de todos é ajudar", afirmou.
Léo Xavier
Versátil, o atleta de 22 anos também atua como meia e como zagueiro, dando diversas opções para o treinador. O volante Léo Xavier chega com discurso afinado, em busca de trazer a vaga em uma competição nacional para o Alvianil.
"A minha explicativa é a melhor possível. Chegando agora no estado, sabendo do tamanho da instituição que é o Vitória no estado. Trabalhar forte pra gente sair com o nosso objetivo e botar o Vitória na Série D do ano que vem", finaliza.
Com isso, o elenco do Vitória para a disputa da Copa Espírito Santo 2024 ficou assim:
Goleiros
- André
- Luís Carlos
- Lucca (base)
- Mateus Thiago (base)
Zagueiros
- Vitor Vellaske
- Matheus Goveia
- Tiago Bettim
Laterais
- Guilherme
- Wadson
- Caio Ferraz
- Schneider (base)
Volantes/Meias
- Abuda
- Renzo
- Gil Mineiro
- Léo Xavier
- João Paulo
- Zizu
- Bruno Paixão
- Edmundo (base)
Atacantes
- Marco Antônio
- Kaiky (base)
- Marcelinho
- Patrick
- Filipe Carvalho
- John
- PK (base)
A estreia do Vitória na Copa Espírito Santo 2024 acontece neste sábado, dia 4 de maio, a partir das 15h, quando o Alvianil enfrenta o Capixaba. A partida acontece no Salvador Costa.