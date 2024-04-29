SAF da Desportiva Ferroviária é aprovada e Estatuto é alterado

Torcida da Desportiva Ferroviária 'matou' a saudade de ver o seu time no Engenheiro Araripe Crédito: Bruno Lino/Desportiva Ferroviária

Por Tiago Taam, do ge.globo/es

A Desportiva Ferroviária está cada vez mais próxima de estabelecer a sua Sociedade Anônima do Futebol. A proposta vinculante de R$ 116 milhões, por 90% do clube, já foi assinada e, na última quarta-feira, a Assembleia Geral Extraordinária do clube votou de maneira unânime pela aprovação da SAF.

Além da aprovação da SAF, o Estatuto do clube também passou por mudanças para adequação ao novo modelo de administração. Foi a segunda alteração feita no documento, a primeira tendo sido feita durante o ano passado, em julho. Nesta semana, algumas cláusulas foram incluídas, focadas em detalhar fiscalizações e proteções futuras à Desportiva. Carlinhos Faria, presidente da associação, e Gabriel Venturim, investidor da Meden, estiveram presentes no evento.

"Muito feliz com a 'AGE' de quarta-feira e pela unanimidade dos presentes. Aprovamos a constituição da SAF e foi muito bom. O Gabriel Venturini esteve presente e foi solícito com as perguntas feitas. Foi um clima ótimo, de muita confiança, que as coisas vão engrenar. Estamos a poucos passos de constituir, no mais rápido possível, e na inclusão de alguns artigos e cláusulas no Estatuto. Incluímos algumas cláusulas de detalhamento, principalmente sobre indicações de membros para a composição do Conselho da SAF, Conselho Executivo e Conselho Fiscal", conta o presidente ao ge.globo

Agora, a associação 'corre' para constituir a SAF grená o mais rápido possível, já encaminhando os documentos para o cartório, visando dar início à nova era da Desportiva Ferroviária.

"Nós já preparamos a ata ontem mesmo e já estamos encaminhando ao cartório toda a documentação para a gente poder, no tempo mais curto possível, finalizar esse processo", concluiu Carlinhos ao ge.globo

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O que falta para virar SAF?