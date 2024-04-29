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SAF da Desportiva Ferroviária é aprovada e Estatuto é alterado

Assembleia Geral Extraordinária do clube aprovou a mudança na Locomotiva Grená de forma unânime na última quarta-feira (24)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2024 às 15:05

Publicado em 29 de Abril de 2024 às 15:05

Torcida da Desportiva Ferroviária 'matou' a saudade de ver o seu time no Engenheiro Araripe
Torcida da Desportiva Ferroviária 'matou' a saudade de ver o seu time no Engenheiro Araripe Crédito: Bruno Lino/Desportiva Ferroviária
Por Tiago Taam, do ge.globo/es
A Desportiva Ferroviária está cada vez mais próxima de estabelecer a sua Sociedade Anônima do Futebol. A proposta vinculante de R$ 116 milhões, por 90% do clube, já foi assinada e, na última quarta-feira, a Assembleia Geral Extraordinária do clube votou de maneira unânime pela aprovação da SAF.
Além da aprovação da SAF, o Estatuto do clube também passou por mudanças para adequação ao novo modelo de administração. Foi a segunda alteração feita no documento, a primeira tendo sido feita durante o ano passado, em julho. Nesta semana, algumas cláusulas foram incluídas, focadas em detalhar fiscalizações e proteções futuras à Desportiva. Carlinhos Faria, presidente da associação, e Gabriel Venturim, investidor da Meden, estiveram presentes no evento.
"Muito feliz com a 'AGE' de quarta-feira e pela unanimidade dos presentes. Aprovamos a constituição da SAF e foi muito bom. O Gabriel Venturini esteve presente e foi solícito com as perguntas feitas. Foi um clima ótimo, de muita confiança, que as coisas vão engrenar. Estamos a poucos passos de constituir, no mais rápido possível, e na inclusão de alguns artigos e cláusulas no Estatuto. Incluímos algumas cláusulas de detalhamento, principalmente sobre indicações de membros para a composição do Conselho da SAF, Conselho Executivo e Conselho Fiscal", conta o presidente ao ge.globo.
Agora, a associação 'corre' para constituir a SAF grená o mais rápido possível, já encaminhando os documentos para o cartório, visando dar início à nova era da Desportiva Ferroviária.
"Nós já preparamos a ata ontem mesmo e já estamos encaminhando ao cartório toda a documentação para a gente poder, no tempo mais curto possível, finalizar esse processo", concluiu Carlinhos ao ge.globo.
SAF da Desportiva Ferroviária é aprovada e Estatuto é alterado

O que falta para virar SAF?

  • Passo 1: Aceitação da proposta não-vinculante (feito)
  • Passo 2: Formalização da proposta vinculante (feito)
  • Passo 3: Finalização da Diligência (feito)
  • Passo 4: Assembleia Geral de sócios (feito)
  • Passo 5: Constituição da SAF (em processo)
  • Passo 6: Assinatura dos contratos definitivos
  • Passo 7: Registro do novo CNPJ na FES e CBF

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