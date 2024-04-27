Serra e Real Noroeste estreiam na Série D do Brasileiro neste fim de semana

Serra e Real Noroeste estão no Grupo 6 da Série D 2024 Crédito: Henrique Montovanelli/FES e Vitor Nicchio

Vai começar! A competição mais aguardada do calendário do futebol brasileiro para os times capixabas começa neste sábado (27). Serra e Real Noroeste vão representar o Espírito Santo no Campeonato Brasileiro Série D em busca do tão sonhado acesso à Série C. As equipes conquistaram a vaga para a competição nacional após vencerem a Copa Espírito Santo e o Campeonato Capixaba de 2023, respectivamente.

Como em todos os anos, a expectativa sobre o desempenho dos capixabas na competição é muito grande. Por isso, decidimos reunir as principais informações sobre as equipes e o torneio. Confira abaixo.

Como chegam

Serra e Real Noroeste vem treinando desde as suas eliminações no Campeonato Capixaba Crédito: Kamilla Barcellos/Serra e Gazeta do Norte

Serra e Real Noroeste chegam em momentos muito distintos para essa Série D. O Cobra-Coral vem de uma campanha muito ruim no Campeonato Capixaba, onde a equipe acabou sendo rebaixada para a segunda divisão. No entanto, o clube manteve uma base e reforçou o elenco com nomes como Gustavo Tonoli, Alan Camillato e Caio Monteiro. Além disso, o treinador Ney Barreto foi mantido no cargo e comanda o time na competição.

Apesar de ter feito um Campeonato Estadual melhor do que o Serra, a campanha do Real Noroeste também não foi boa. O clube acabou eliminado nas quartas de final pelo Vitória após se classificar na primeira fase na segunda colocação. Para a Série D, o clube dispensou jogadores e trouxe reforços como Neguete, Ferrugem e Robert Chaves. O treinador Duzinho reis, tricampeão capixaba, também permanece no Real.

Quem enfrentam

As equipes capixabas foram sorteadas para o Grupo 6 da Série D e vão enfrentar Itabuna, Democrata de Sete Lagoas, Ipatinga, Audax Rio, Portuguesa-RJ e Nova Iguaçu.